Kasia Lenhardt: Ihre Familie meldet sich zu Wort!

Der Schock über den Tod von Kasia Lenhardt sitzt noch immer tief! Die ehemalige “Germany’s next Topmodel”-Kandidatin ist im Alter von nur 25 Jahren vertsorben. Nachdem sich ihr Management zu Wort gemeldet hat, gibt es nun auch ein Statement ihrer Familie.

Zunächst hatte es Medienberichte gegeben, dass das Model am Dienstag tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden sei. Einige Stunden später gab es dann auch ein erstes Statement von ihrem Management und bestätigte die traurige Todesnachricht. “Ruhe in Frieden, liebe Kasia. Du wirst uns allen sehr fehlen. Wir wünschen deiner Familie alle Kraft dieser Welt”, schrieb die Agentur fab4media in einem Post bei Instagram.

Familie bestätigt Todesnachricht

Der Schock bei ihrer Familie sitzt tief – diese hat sich nun auch zu Wort gemeldet. “Mit großer Bestürzung und Trauer müssen wir den unerwarteten Tod unserer geliebten Tochter Kasia am 9. Februar bestätigen”, lassen die Angehörigen über ihrer Anwälte ausrichten. “Wir bitten jedoch gleichzeitig von Trauerbekundungen abzusehen, damit wir in diesen schweren Stunden zu uns selbst finden können”, so die Hinterbliebenen weiter.

Bekannt wurde Kasia Lenhardt durch “Germany’s next Topmodel”. Im Jahr 2012 kam das Model ins Finale der Show und belegte den vierten Platz. Nun hat sich auch ProSieben in einem Statement zu Wort gemeldet und zeigt sich bestürzt. “Wir sind traurig. Sehr traurig. Und sind mit unseren Gedanken bei deiner Familie, deinen Freunden und bei dir, liebe Kasia Lenhardt.”, schrieb der Sender in einem Statement. Zuvor hatten sich zahlreiche Promis zu Wort gemeldet und bekundeten ihr Beileid. “Ich habe eben eine schreckliche Nachricht bekommen. Eine Mutter, eine ganz tolle Person, ist von uns gegangen”, schrieb beispielsweise Sara Kulka. Schon gelesen? Kasia Lenhardt: Erstes Statement der Polizei!

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.