Kasia Lenhardt: Erstes Statement der Polizei!

Ex-“Germany’s next Topmodel”-Kandidatin Kasia Lenhardt ist im Alter von nur 25 Jahren verstorben. Die Todesursache ist bisher noch völlig unklar. Nun hat sich auch erstmals die Polizei zu Wort gemeldet.

Im Jahr 2012 wurde sie durch die ProSieben-Show “Germany’s next Topmodel” bekannt und schaffte es sogar ins Finale – am Ende belegte sie den vierten Platz. Und auch, wenn es nicht zum Sieg gereicht hat, startete sie danach als Model durch. Es ist eine erschütternde Nachricht: Mit nur 25 Jahren ist Kasia Lenhardt jetzt verstorben. Zahlreiche Fans und Promis meldeten sich zu Wort und bekundeten ihr Beileid. “Du wundervoller Mensch, ich vermisse dich und hätte gerne Abschied genommen!”, schrieb etwa Sara Kulka b ei Instagram. “Ein toller Mensch und ein wundervoller Charakter. Ich kann es nicht in Worte fassen, wie sehr ich dich gemocht habe”, meint GNTM-Kollegin Christina Peno.

Das sagt die Polizei

Unklar ist bisher die Todesursache. Bisher steht nur fest, dass es wohl kein Fremdverschulden war. Nun hat sich dazu auch die Polizei zu Wort gemeldet. “Es gab gestern gegen 20.30 Uhr einen Einsatz der Polizei in Charlottenburg wegen des Verdachts eines Suizides. Es wurde eine leblose Person in der Wohnung aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor”, erklärte ein Polizeisprecher in der Bild-Zeitung.

Das Management meldet sich zu Wort

Die traurige Todesnachricht wurde mittlerweile auch von ihrem Management bestätigt. Die Agentur fab4media postete ein Schwarz-Weiß-Foto des Models und schrieb rührende Worte bei Instagram. “Ruhe in Frieden, liebe Kasia. Du wirst uns allen sehr fehlen. Wir wünschen deiner Familie alle Kraft dieser Welt”, heißt es in dem Statement. “Wir sind zutiefst erschüttert und trauern mit Kasias Familie”, heißt es dort weiter.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.