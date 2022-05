Karlsson auf dem Dach: Das machen Karlsson und Lillebror heute

Diesen Kinderklassiker kennen wohl alle! „Karlsson auf dem Dach“ läuft auch heute noch im Fernsehen und freut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Durch ihre Rollen als Karlsson und Lillebror wurden Mats Wikström und Lars Rune Söderdahl zu Stars. KUKKSI verrät, was aus den beiden Schauspielerin geworden ist.

In „Karlsson auf dem Dach“ lebt Svante Svantesson, welcher auch „Lillebror“ genannt wird, mit seinen Geschwistern und Eltern in einer schwedischen Großstadt. Seit Ewigkeiten will er einen Hund, aber der Wunsch blieb ihm bisher verwehrt – irgendwann taucht an seinem Fenster plötzlich Karlsson auf. Zwischen Lillebror und dem Jungen mit Propeller auf dem Rücken entsteht eine Freundschaft.Jedoch hat es Karlsson faustdick hinter den Ohren, denn immer wieder spielt er Streiche und Lillebror muss dafür gerade stehen. Zwar erzählt er seinen Eltern von Karlsson,aber diese glauben ihm nicht – erst zum Ende des Films entdecken sie ihn erstmals.

Das wurde aus den Kinderstars

Mats Wikström alias Karlsson

Mats Johan Wikström war in „Karlsson auf dem Dach“ als Karlsson zu sehen. Es war bisher seine einzige Rolle als Hauptdarsteller beziehungsweise Schauspieler, denn in anderen größeren Rollen war der ehemalige schwedische Kinderstar nicht zu sehen. Er war nur noch in dem Teil „Svensken och underhållningen“ der Serie „Nugammalt – 77 händelser som format Sverige“ zu sehen. Später absolvierte er eine Ausbildung in der Sicherheitsdienstleistungsbranche in der schwedischen Stadt Boden. Im Jahr 1993 wurde der Schauspieler von einem Sohn und lebt heute in Tyresö .

Lars Rune Söderdahl alias Lillebror

1974 erhielt er die Hauptrolle Lillebror in dem Kinderfilm „Karlsson auf dem Dach“. In der sechsteiligen Fernsehserie „Himmel och pannkaka“ spielte der Schauspieler eine Hauptrolle. Im gleichen Jahr spielte er die Rolle Karl „Krümel“ Löwenherz in der Verfilmung „Die Brüder Löwenherz“. Und das war’s auch schon – zumindest im Bereich Schauspiel. Denn danach hat sich Lars Rune Söderdahl aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Denn er hatte andere Pläne – so wollte er Missionar in Südamerika werden und war kurze Zeit Mitglied der Gemeinde Livets Ord. Seit 2005 arbeitet er als Postbeamter in Malmö. Schon gelesen? Charlie und die Schokoladenfabrik: So sieht Freddie Highmore heute aus