Karezza: Dieser Sex-Trend ist wieder total angesagt!

Einige Trends können für viel Abwechslung und Spaß im Bett zu sorgen. Der Sex-Trend „Karezza“ ist wieder total angesagt. Dabei hatte er auch schon vor Jahren einen krassen Hype. Doch was steckt eigentlich dahinter und warum ist er so beliebt?

Sex ist nicht gleich Sex. So gibt es eine ganze Menge an Sachen, die man so gemeinsam oder auch allein im Bett machen kann. Dazu gehört auch auf jeden Fall „Karezza“. Dabei ist das keine neue Idee, die erst vor Kurzem aufgekommen ist. Das gibt es nämlich schon sehr lang und hatte immer wieder einen Hype. In den letzten Jahren geriet es in Vergessenheit. Doch 2022 erlebt es wieder einen Hype.

Was ist Karezza?

Eigentlich will man mit seiner liebsten Person nur Sex haben und am Ende gemeinsam den Orgasmus erreichen. Darum geht es „Karezza“ aber nicht. Bei dieser Praktik soll man nämlich gar keinen Orgasmus haben, sondern viel mehr die Zeit des Aktes genießen. Es soll nicht darum gehen, so schnell wie möglich einen Orgasmus zu haben, sondern der Weg dorthin steht einfach viel mehr im Fokus. Dadurch ist der Sex viel gefühlsbetonter und intensiver. Vor allem, dass man eben nicht kommen darf, macht die Sache noch reizvoller. Aber wie macht man das am besten?

So genießt ihr es am meisten

Normalerweise beginnt „Karezza" damit, dass man sich auszieht, gegenüber setzt und einfach nur ansieht. Dabei steht der Körper aber nicht im Fokus, sondern viel mehr der Blickkontakt. Wenn es euch allerdings mehr um den Akt geht, dann kann man das natürlich auch weglassen. Es auszuprobieren, schadet allerdings nicht. Lasst euren Sex sehr langsam angehen und habt ein langes Vorspiel. Lasst euren Gefühlen freien Lauf und genießt jeden Augenblick. Wenn man es das erste Mal ausprobiert, kann das wirklich sehr beeindruckend und intensiv sein. Eben weil es eine komplett gegenteilige und neue Erfahrung gegenüber „normalen" Sex ist.