Karate Kid: Das macht Jaden Smith heute!

“Karate Kid” aus dem Jahr 1984 ist ein echter Martial-Arts-Klassiker. Im Jahr 2010 kam eine Neuverfilmung in die Kinos – in dieser war Jaden Smith in der Hauptrolle zu sehen. Seitdem sind zehn Jahre vergangen – aber was ist aus dem Schauspieler geworden?

Die Hauptrollen übernahmen Jackie Chan als Mr. Han und Jaden Smith als dessen Schüler Dre Parker. Der kleine Junge musste in dem Streifen gemeinsam mit seiner Mutter seine Heimat Detroit verlassen und versuchen nun ihr Glück in China. Zunächst ist Dre Parker davon absolut nicht begeistert und fühlt sich unwohl, denn er wird von den anderen Schülern gemobbt – doch später lernt er Mr. Han kennen. Eigentlich ist er ein Hausmeister – doch der Junge stellt fest, dass er ein Meister des Kung Fu ist und lehrt ihm später die Kampfkunst. Zwischen den beiden entwickelt sich eine ganz besondere Beziehung.

Seinen großen Durchbruch hatte er mit “Das Streben nach Glück”

Mit vollen Namen heißt der Schauspieler Jaden Christopher Syre Smith und ist der Sohn von Will Smith. Im Jahr 2003 war er in der Fernsehserie “All of Us” zu sehen. Seinen großen Durchbruch hatte er mit dem Streifen “Das Streben nach Glück” im Jahr 2006. Danach folgten weiter Rollen – neben “Karate Kid” (2010) wirkte er unter anderem auch in “Justin Bieber: Never Say Never” (2011), “After Earth” (2013) oder in der Fernsehserie “The Get Down” (2016-2017) mit. Für seine Rolle in “Das Streben nach Glück” bekam er mehrere Auszeichnungen – darunter auch den “MTV Movie Award”. Für seine Rolle in “After Earth” bekam er die “Goldene Himbeere” als “Schlechtester Schauspieler”.

Jaden Smith ist auch als Sänger erfolgreich

Jaden Smith ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Model und Sänger. Bereits im Jahr 2010 wirkte der Schauspieler bei dem Soundtrack von "Karate Kid" mit. Es folgten einige Singles von Justin Bieber, wo er auch beteiligt war und hat später auf dem YouTube-Kanal "Official Jaden's Channel" seine ersten eigenen Singles hochgeladen. Mit "Syre" veröffentlichte Jaden Smith im Jahr 2017 sein erstes Studioalbum, die zweite Platte "Erys" kündigte er für 2018 an. Er ist ein großer Fan der Boygroup "Brockhampton" und es folgten gemeinsame Auftritte. Und auch als Model startete er durch und wurde das Gesicht einer Kampagne des französischen Modehauses Louis Vuitton. Mit dem Model Sarah Snyder hatte er zwischen 2015 und 2017 eine Beziehung.