Kann man Corona und andere Viren durch Sport herausschwitzen?

Immer wieder hört man davon, dass Sport gegen eine Virusinfektion helfen würde. Angeblich könnte man wieder fit werden, indem man so viel Sport treibt, dass man den Virus wie beispielsweise auch Corona einfach ausschwitzt. Aber was steckt wirklich dahinter?

Rund um Sport und Krankheiten gibt es unglaublich viele verschiedene Mythen. Einer der Hartnäckigsten davon ist, dass man einfach sehr viel Sport machen sollte, sobald man merkt, dass man krank wird. Angeblich könnte man so die schädlichen Stoffe ausschwitzen und somit die Krankheit verkürzen bzw. verhindern. Aber was ist wirklich dran an diesem Mythos?

Kann man Viren mit Sport bekämpfen?

Dass man Viren ausschwitzen kann, ist teilweise richtig. Beispielsweise sind heiße Bäder und Tee super hilfreich, wenn man sich mit einem Virus infiziert hat. Das lässt nicht nur unseren Körper schwitzen, sondern uns nebenbei auch noch entspannen. Das ist sehr wichtig, wenn man sich krank und schlapp fühlt. Vor allem, wenn das Immunsystem geschwächt ist. Was man aber auf keinen Fall tun sollte, ist Sport. Nicht nur, dass es kaum hilft den Virus zu bekämpfen – es birgt auch eine gewisse Gefahr für unseren Körper, die wir nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten.

Darum sollte man kein Sport bei Krankheit machen

Wenn wir krank werden, dann ist unser Körper und natürlich auch unser Immunsystem geschwächt. Wir brauchen viel Energie um den Virus bzw. die Krankheit zu bekämpfen. Wenn wir also schon nicht bei vollen Kräften sind und dann noch Sport machen, kann es schnell passieren, dass wir an unsere Grenzen kommen. Wenn wir Sport machen, schwitzen wir zwar teilweise viele Schadstoffe heraus, doch es raubt auch sehr viel wertvolle Energie und schwächt dadurch eher unseren Körper, als dass es uns hilft. Besser sind also wirklich heiße Bäder und Tee. Schon gelesen? Energy Drinks: Darum solltest du sie nie mit Alkohol trinken!