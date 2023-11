Kaninchen-Stellung: Das hat es mit der Sex-Position auf sich!

Mit seinem Partner will man etwas Neues im Bett ausprobieren und scheut sich nicht, auch Experimente einzugehen? Dann wäre die Kaninchen-Stellung aus dem Kamasutra vielleicht genau das Richtige.

Im Kamasutra findet man Sex-Stellungen, die neuen Schwung ins Liebesleben bringen. Einige Sex-Positionen sind auch einfach umzusetzen, sorgen aber dennoch für ein erotisches Abenteuer im Bett. Dazu zählt auch die Kaninchen-Stellung. Dabei wird nur etwas Akrobatik von der Frau gefordert – der Mann kann dagegen entspannen.

So funktioniert die Kaninchen-Stellung

Mit ausgestreckten Beinen legt sich der Mann auf einen weichen Untergrund auf den Rücken. Anschließend setzt sich die Frau auf seine Hüfte – danach kann er sofort in sie eindringen. Sie sitzt jedoch von ihm abgewandt und schaut dabei in Richtung seiner Füße. Die Beine hat die Frau ebenfalls ausgestreckt und liegen zwischen seinen Beinen. Sie beugt sich etwas nach hinten und stützt sich mit ihren Händen ab – dabei wird der Mann auch etwas entlastet. Sie beginnt, sich hoch und runter zu bewegen und gibt damit auch das Tempo vor.

Das ist an der Sex-Position besonders

Die Frau nimmt bei der Kaninchen-Stellung den aktiven Part an. Sie hat also die sexuelle Oberhand und gibt den Ton an. Der Mann kann sich von seiner Liebsten voll und ganz verwöhnen lassen – etwas anstrengender ist die Kaninchen-Stellung für die Frau. Sie sollte jedoch vorsichtig vorgehen, denn der Penis könnte sonst herausrutschen, was für den Mann durchaus mit Schmerzen verbunden sein könnte.

Es gibt verschiedene Variationen

Es gibt abgewandelte Variationen der Kaninchen-Stellung – dazu zählt beispielsweise die „Stolze Königin". Bei der Position sitzt die Frau ebenfalls auf dem Mann – jedoch hat sie ihre Beine nach hinten angewinkelt und der Oberkörper ist etwas nach vorne gelehnt. Bei der Position „Schenkelstürmerin" hat der Mann seine Beine angewinkelt und die Frau stützt sich mit ihren Händen auf den Knien ab. Wenn die Frau gerade sitzt, handelt es sich um die Sex-Stellung „Umgekehrte Reiterin".