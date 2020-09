Kampf der Realitystars: Kevin Pannewitz gewinnt das Finale!

Bei „Kampf der Realitystars“ mussten die Kandidaten alles geben. Doch am Ende konnte nur einer gewinnen: Kevin Pannewitz konnte sich gegen die anderen Finalisten durchsetzen und gewinnt eine stolze Siegprämie von 50.000 Euro.

In vielen spannenden und lustigen Spielen mussten sich die Stars und Sternchen in der RTLZWEI-Show „Kampf der Realitystars“ in den vergangenen Wochen beweisen. Kevin Pannewitz hat das Finale gewonnen und darf sich nun „Realitystar 2020“ nennen. Er selbst kann sein Glück noch gar nicht in Worte fassen.

Kevin Pannewitz meldet sich zu Wort

„Ich habe gewonnen! Was ist los? Mit vierzehn Punkten, der Zweite hatte zehn Punkte, anscheinend habe ich einfach überzeugt. Ich kann es gar nicht glauben! Ich habe einfach das gemacht, das ich für richtig gehalten habe, einfach drauf los geschossen und geballert. So unglaublich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das war eine absolut geile Zeit hier, es hat riesig Spaß gemacht, die ganzen Spiele, die ganzen Stunden, die du gehadert hast, gedacht hast, überlegt hast, die Menschen, die du kennengelernt hast. So viele Eindrücke, die ich noch gar nicht verarbeiten kann. Und das hier (zeigt den Scheck und den Pokal) ist sowieso absolut verrückt!“, sagt Kevin Pannewitz in einem Interview mit RTLZWEI.

„Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich würde mich jetzt am liebsten an den Strand setzen, mir eine Jackie-Cola machen und einfach nur runterkommen, weil so viel passiert ist. Ich komme gerne jederzeit wieder und gewinne das Ding! (lacht) Ich bin stolz auf mich und auf meine Gegner. Danke, dass ich hier sein durfte. Innerhalb von neun Tagen von jemandem der zu Hause auf der Couch sitzt und solche Sendungen schaut zum Realitystar geworden, die anderen Realitystars ausgestochen. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, weil ich einfach nur der war, der ich bin! Ich bin halt Kevin, ich bin, wer ich bin. Genauso wollte ich auch sein, wie zuhause bei meiner Familie und bei meinen Freunden“, so der glückliche Sieger weiter. Die komplette Staffel von „Kampf der Realitystars“ ist bei TVNOW verfügbar.