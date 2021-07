Kampf der Realitystars 2021: 5 Promis in ärztlicher Behandlung!

Die Ausstrahlung der zweiten Staffel hat noch nicht einmal begonnen, da macht die Serie schon jetzt eine Menge Wirbel! Sie beginnt nämlich eigentlich erst am 14. Juli auf RTLZWEI, doch schon jetzt gibt es eine Menge Schlagzeilen. Nun wurde bekannt, dass gleich vier Promis in eine Klinik mussten und ein weiterer ärztliche Behandlung bekam! Was ist denn da passiert?

Die zweite Staffel von ,,Kampf der Realitystars“ scheint es ordentlich in sich zu haben. Oder hatten gleich mehrere Teilnehmer einfach nur sehr viel Pech gehabt? Die Ärzte in Thailand hatten bei den Dreharbeiten auf jeden Fall ordentlich was zu tun. Gleich fünf Stars mussten behandelt werden.

Silvia Wollny in ärztlicher Behandlung

Eine Mittelohrentzündung ist wirklich nichts Tolles. Nicht nur, dass es große Schmerzen verursacht – natürlich ist dann auch das Gehör komplett eingeschränkt. Silvia Wollny hatte das Pech und bekam eine Mittelohrentzündung während ihrer Quarantäne in Phuket. Deshalb soll sie erst zwei Tage später an den Dreharbeiten teilgenommen haben.

Diese 4 Promis mussten in eine Klinik

Xenia Prinzessin von Sachsen

Die Beauty soll während der Dreharbeiten plötzlich einen Schwächeanfall bekommen haben. Dabei bekam sie keine Luft mehr und sei von einem Stuhl gefallen. Man hätte deshalb den Verdacht auf Rippenbruch gehabt, welcher sich aber nicht bestätigte, wie die Bild berichtet.

Gina Lisa Lohfink

Das klingt gar nicht gut: Während den Dreharbeiten sei sie nämlich in ein Glas getreten und sich böse Schnittwunden am Fuß zugezogen. Es sei sogar so heftig gewesen, dass es genäht werden musste.

Frédéric Prinz von Anhalt

Natürlich sind in der Show auch Spiele zwischen den Kandidaten wichtig. Doch manchmal können da auch Unfälle passieren. So musste der Prinz wegen einer schweren Kopf- und Schulterverletzung vier Tage in eine Klinik. „Es gab ein Show-Spiel, bei dem wir unsere Köpfe gegen Bretter schlagen sollten. Ich bin davon ausgegangen, dass die Bretter dann auch nachgeben. Das war aber nicht der Fall. Nachdem ich mir den Kopf an diesem doofen Brett angeschlagen hatte, wurde mir kurz schwarz vor Augen“, sagte er gegenüber der Bild.

Cosimo Citolo

Das war wohl die unglücklichste „Verletzung" der Stars. Der DSDS-Teilnehmer hatte scheinbar seine Sonnencreme in der Heimat vergessen. Der Ex-DSDS-Kandidat erlitt daraufhin einen sehr schweren Sonnenbrand.