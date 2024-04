Kampf der Realitystars 2024: Zwischen Aleksandar Petrovic und Maurice Dziwak knallt es!

Schon bald geht es los: Am 10. April startet bei RTLZWEI die neue Staffel von „Kampf der Realitystars“. Ein erster Trailer zeigt: Zwischen zwei Kandidaten fliegen die Fetzen!

Insgesamt 23 Kandidaten kämpfen bei „Kampf der Realitystars“ um den Sieg und einer stolzen Prämie von 50.000 Euro. Mit im Gepäck haben sie Intrigen und die Macht, andere Sala-Bewohner aus der thailändischen Sala zu verbannen. Und die Stars bringen auch ziemlich viel Konfliktpotential mit.

Krach zwischen Aleksandar Petrovic und Maurice Dziwak

Ein erster Trailer zur neuen Staffel zeigt, dass Aleksandar Petrovic und Maurice Dziwak bei „Kampf der Realitystars“ heftig aneinandergeraten. In dem kurzen Ausschnitt ist zu sehen, wie der Ex von Ricarda Raatz seinen Kontrahenten anschreit: „Halt deine Fresse, ja komm her.“ Aleks reagiert fassungslos und geht auf ihn los – andere Stars müssen sogar eingreifen und die beiden auseinander halten.

Die härteste Staffel aller Zeiten?

Die neuen Folgen der Realityshow scheinen es jedenfalls in sich zu haben. „Es ist definitiv nicht zu viel versprochen, wenn ich euch sage, es wird die wildeste Staffel ever“, schreibt der ehemalige „Temptation Island VIP“-Star zu dem Trailer auf Instagram. Vanessa Nwattus Freund betont: „Auf jeden Fall ist das Format viel härter, als man dachte.“ Dass es zwischen den beiden eskaliert, dürfte die Fans weniger überraschen – inwieweit die Situation jedoch eskaliert, sieht man erst bei der Ausstrahlung.

Auf diesen Star freut sich Moderatorin Cathy Hummels besonders

Cathy Hummels hat unterdessen verraten, auf welchen Kandidaten sie sich am meisten freut. „Bei Calvin kann man sich auf jeden Fall auf tolle Bauchtäschchen freuen, das ist ja so sein Markenzeichen“, sagt die Moderatorin im Interview mit RTL. Zwischen ihr und dem TV-Casanova gab es deshalb sogar witzige Momente abseits der Kameras: „Die hat er hin und wieder in der Stunde der Wahrheit vergessen und dann habe ich ihn irgendwann mal drauf angesprochen.“ Sie hat eine klare Vorstellung, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitbringen müssen: „Ich finde es immer wichtig, dass man auch wirklich ein Realitystar ist. Das ist ja mittlerweile ein krasser Job. Man muss performen, gleichzeitig ein Teamplayer sein.“

RTLZWEI zeigt „Kampf der Realitystars“ ab dem 10. April 2024 immer mittwochs um 20:15 Uhr.