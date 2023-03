Kampf der Realitystars 2023: Der Gewinner wurde gespoilert!

Die neue Staffel von „Kampf der Realitystars“ wurde schon vor längerer Zeit gedreht, aber erst in einigen Wochen bei RTLZWEI ausgestrahlt. Nun wurde der Gewinner gespoilert – aus einem unschönen Grund.

Moderatorin Cathy Hummels sucht wieder den Promi, welcher sich gegen die anderen Kandidat:innen in „Kampf der Realitystars“ durchsetzen kann. Wer die neue Staffel gewinnt, ist streng geheim – eigentlich. Denn einige Kandidat:innen haben einige Hinweise gestreut, wer als Gewinner aus der Show rausgehen könnte.

Achtung, Spoiler!

Wer nicht wissen will, wer die Show gewinnt, sollte NICHT weiterlesen!

Malkiel Rouven Dietrich hat die Bombe platzen lassen, welcher selbst 2022 an der Show teilnahm. Der Gewinner der neuen Staffel von „Kampf der Realitystars“ ist offenbar Serkan Yavuz. Er liefert auch eine Erklärung mit, weshalb er den SIeger öffentlich gemacht habe. Hintergrund: RTLZWEI wollte eine Doku mit Michael Wendler und Laura Müller drehen. Es gab einen riesigen Promi-Aufstand im Netz. Mit den Leugnungen habe der Sänger damals eine Grenze überschritten, wodurch sich Malkiel Rouven Dietrich angegriffen fühle. Grund dafür sei sein familiärer Hintergrund. Er fordert, „keinem Holocaust-Leugner eine Plattform zu geben“. Er war fassungslos, dass RTLZWEI dem Sänger eine Plattform geben wolle und wollte wohl mit dem Spoiler dem Sender eins auswischen.

Giulia Siegel teilt gegen RTLZWEI aus

Auch andere Stars zeigten sich über die Pläne von RTLZWEI fassungslos. „Ich empfinde es als moralisch verkommen, mit so einem Menschen Zuschauer-Quote generieren zu wollen. (…) In ein paar Wochen startet kampfderrealitystars bei euch auf dem Sender, mit echt netten und lustigen Protagonisten. Wir Darsteller sind vertraglich dazu verpflichtet, Werbung für die Show und den Sender zu machen … was indirekt bedeutet, auch für diesen Verschwörungstheoretiker“, meint Giulia Siegel, welche zum Cast von „Kampf der Realitystars“ gehört. Auch Julian F.M. Stoeckel ärgert sich: „Wenn RTL2 mit Michael und Laura Wendler eine Baby-Doku dreht, dann müsst ihr auch unsere achte Staffel von ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus‘ wieder […] freischalten“.

Carmen und Robert Geiss drohen mit TV-Aus

Kritisch äußern sich auch Carmen und Robert Geiss: „Uns hat die Schock-Nachricht von dem neuen ‚Doku Soap Format Baby-Glück‘ bei Dreharbeiten für unser Format auf den Malediven erreicht. Wir distanzieren uns aufs schärfste von Corona-Leugnern und Menschen die Deutschland als ‚KZ‘ bezeichnen. Verschwörungsideologische Aussagen sind nicht unser Stil. Selbst wenn es zur Folge haben sollte, dass die Geissens bei RTLZWEI aufhören!“ Mittlerweile hat der Sender die Notbremse gezogen und wird die Doku nicht produzieren.