Kampf der Realitystars 2022: Yeliz Koc und Paco Herb landen im Bett!

Ein neuer Tag am Traumstrand in Thailand. Die Promis in der neuen Folge von „Kampf der Realitystars“ erwarten zwar keine Neuankömmlinge, doch Langeweile kommt auch nicht auf! Während Sissi und Larissa sich nach harmonischeren Zeiten zurücksehnen, gibt es Beef zwischen den Dauer-Streithähnen Martin und Malkiel.

Die „Wand der Wahrheit“ bringt da wenig Beruhigung, eher noch mehr Konfliktpotenzial. Denn die Promis müssen einschätzen, wem die Zuschauer den Sieg am wenigsten gönnen. Elena hat den richtigen Riecher, sie „gewinnt“ das Ranking und wird zur Belohnung ins Thain-Ny House beordert, wo sie eine schwere Entscheidung fällen muss… Bei „Wetten was..?!“ schaffen es die Realitystars, drei von fünf Wetten zu gewinnen und erspielen sich als Belohnungen eine halbe Stunde im Meer, einmal ausschlafen und eine Pool Party mit BBQ.

Doch auch die zwei Bestrafungen lassen nicht lange auf sich warten. Eine Kette aus Kleidung von der Sala bis zum Meer ist schnell geknüpft, doch eine Stunde ohne Übersetzer-App auf Englisch konversieren, stellt einige vor eine große Herausforderung. Die Turteltäubchen Yeliz und Paco dürfen romantische Stunden zu zweit im Thai-ny House verbringen, um sich weiter kennenzulernen. Das scheint zu funktionieren – der erste offizielle Gute-Nacht-Kuss wird ausgetauscht. Wieso Paco seine Yeliz jedoch mit Iris verwechselt, wie man am besten auf Pfälzisch diskutiert und mit wem der beliebteste Schauspieler Deutschlands noch so aneinandergerät, gibt es in der neuen Folge von „Kampf der Realitystars“ zu sehen.

Noch 11 Stars kämpfen um den Titel

