Kampf der Realitystars 2022: Wer ist raus? Der Gewinner steht fest!

Die Kandidaten bei „Kampf der Realitystars“ haben über mehrere Wochen gekämpft und mussten mehrere Challenges absolvieren. Doch nur einige Stars haben es ins Finale geschafft – nun wurde der diesjährige Gewinner der diesjährigen Staffel gekürt.

Nachdem Malkiel durch reines Glück ins Finale eingezogen ist, steht nun das letzte und somit wichtigste Spiel dieser Staffel für die anderen an: In „The Final Ticket“ müssen die Promis ihr Wissen über „Kampf der Realitystars“ unter Beweis stellen und die richtige Antworten im „Wald der Fähnchen“ suchen. Wer die richtige Antwort findet, darf mit den Antwort-Spießen Luftballons, in denen Finaltickets versteckt sind, zerplatzen lassen. Wieder mal hat Elena die Nase vorn und findet das erste Ticket. Kurz darauf sticht auch Yasin in den richtigen Ballon. Und schließlich hat auch Heinrich Glück und qualifiziert sich somit ebenso für das Finale. Ronald und Yeliz haben das Nachsehen.

Elena Miras gewinnt „Kampf der Realitystars“

Dann wird es richtig ernst. Die vier Finalisten müssen sich der härtesten Jury EVER stellen: Alle ausgeschiedenen Kandidaten entscheiden über die Siegerin oder den Sieger. Mit rührenden Reden dürfen die vier ihre ehemaligen Mitstreiter überzeugen – nur Malkiel hadert mit seinem zugeflogenen Finalticket und appelliert an die anderen, sich doch bitte für einen der drei Ursprungs-Kandidaten zu entscheiden. Nach einem ultraspannenden Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Elena und Yasin fällt die Entscheidung durch Sissis Münze: Elena gewinnt 50.000 Euro und den begehrten Titel „Realitystar 2022″!

Erste Worte von Elena Miras

Elena Miras kann ihr Glück noch gar nicht fassen. „Ich freue mich extrem. Ich kann das noch gar nicht wirklich fassen, dass ich gewonnen haben. Es war eine krasse Reise. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass es so knapp sein wird und auch dass ich da stehen werde. Wir dachten alle, dass Heinrich das Rennen machen wird. Mir fehlen die Worte. Ich bin sprachlos und habe jetzt endlich zwei Badezimmer. Danke dafür (lacht)“, freut sich die Siegerin im Interview mit RTLZWEI.