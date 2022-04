Kampf der Realitystars 2022: Wer ist raus?

„Kampf der Realitystars“ mit Moderatorin Cathy Hummels geht in die dritte Runde! Die Stars und Sternchen müssen sich in mehreren Challenges beweisen. Der Sieger erhält ein stolzes Preisgeld von 50.000 Euro. Doch am Ende kann es nur einen Gewinner geben.

Mit von der vergnügten Promi-Partie sind Reality-TV-Vulkan Elena Miras, „Bauer sucht Frau“-Kult-Schäfer Heinrich, Ex-It-Girl Nina Kristin, Ex-„Berlin – Tag & Nacht“-Darsteller Jan Leyk, TV-Detektivin Sharon Trovato, Basketballer und „Temptation Island“-Teilnehmer Yasin Mohamed, „Richter Gnadenlos“ Ronald Barnabas Schill, Ex-„Germany´s Next Top Model“-Kandidatin Tessa Bergmeier, „Der Trödeltrupp“-Experte Mauro Corradino sowie Promi-Mutter und Reality-TV-Urgestein Iris Klein. Doch warum ist Iris ein iPad? Wird Ronald Schill wirklich der neue James Bond? Welche Superkräfte hat die neue Action-Figur Vulvina? Was haben Jan Leyk und Ghandi gemeinsam? Und wer muss den Starstrand verlassen, wer darf weiterhin um den Titel „Realitystar 2022“ und um das Preisgeld von 50.000 € kämpfen?

Diese Promis sind bei „Kampf der Realitystars“ dabei

Das sind die männlichen Kandidaten

Schäfer Heinrich (55)

Malkiel Rouven Dietrich

Yasin Mohamed (30)

Mike Cees (34)

Ronald Schill (63)

Mauro Corradino (51)

Paco Herb (25)

Jan Leyk (37)

Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (67)

Martin Wernicke (41)

Das sind die weiblichen Kandidatinnen

Yeliz Koc (29)

Elena Miras (29)

Sharon Trovato (29)

Diana Foster (66)

Larissa Neumann (21)

Tessa Bergmeier (32)

Nina Kristin (39)

Chethrin Schulze (39)

Sissi Hofbauer (24)

Ilona und Suzana Jakic (24)

Iris Klein (54)

Wer ist bei „Kampf der Realitystars“ raus?

Folge 1: Sobald der erste Kandidat ausgeschieden ist, erfahrt ihr es hier.

Immer wieder ziehen in die Villa neue Kandidaten ein und haben in der „Stunde der Wahrheit“ die Möglichkeit, andere Stars aus der Show zu kicken. Die Karten werden also in jeder Folge immer wieder neu gemischt! Doch wer kann sich durchsetzen? Und wer kann in den Challenges überzeugen? Der Sieger erhält stolze 50.000 Euro – doch bis dahin ist es ein weiter Weg. Die Staffel wurde vor einigen Monaten in Thailand produziert. RTLZWEI zeigt „Kampf der Realitystars“ ab dem 13. April 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Kampf der Realitystars 2022: Diese Stars sind dabei