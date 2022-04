Kampf der Realitystars 2022: Steht der Gewinner schon fest?

„Kampf der Realitystars“ geht bei RTLZWEI in die dritte Runde. Moderatorin Cathy Hummels wird auch diesmal die Show wieder präsentieren. Die Stars müssen sich in mehreren Challenges beweisen und der Sieger erhält eine Prämie von 50.000 Euro. Steht der Gewinner aber schon längst fest?

Die Stars müssen sich in mehreren Challenges beweisen und zeigen, was sie drauf haben. Auch diesmal wohnen die Kandidaten in einer Villa in Thailand und verbringen ganze 24 Stunden zusammen – Emotionen oder auch Zoff sind hier vorprogrammiert. Langweilig wird es jedenfalls nicht! Immer wieder kommen neue Kandidaten hinzu, welche dann die Macht haben, Mitbewohner aus der Show zu wählen. Die Karten werden also immer wieder neu gemischt. Doch wer kann sich am Ende durchsetzen?

Diese Kandidaten sind bei „Kampf der Realitystars“ dabei

Mit von der vergnügten Promi-Partie sind Reality-TV-Vulkan Elena Miras, „Bauer sucht Frau“-Kult-Schäfer Heinrich, Ex-It-Girl Nina Kristin, Ex-„Berlin – Tag & Nacht“-Darsteller Jan Leyk, TV-Detektivin Sharon Trovato, Basketballer und „Temptation Island“-Teilnehmer Yasin Mohamed, „Richter Gnadenlos“ Ronald Barnabas Schill, Ex-„Germany´s Next Top Model“-Kandidatin Tessa Bergmeier, „Der Trödeltrupp“-Experte Mauro Corradino sowie Promi-Mutter und Reality-TV-Urgestein Iris Klein. Doch warum ist Iris ein iPad? Wird Ronald Schill wirklich der neue James Bond? Welche Superkräfte hat die neue Action-Figur Vulvina? Was haben Jan Leyk und Ghandi gemeinsam? Und wer muss den Starstrand verlassen, wer darf weiterhin um den Titel „Realitystar 2022“ und um das Preisgeld von 50.000 € kämpfen?

Es gibt einige Favoriten

Die Show wurde schon vor einigen Monaten produziert. Der Gewinner steht also schon längst fest – aber wer könnte sich den Titel holen? Ronald Schill hat bei „Promi Big Brother“ damals den dritten Platz belegt und kam in der Show ziemlich weit – er hat viel Reality-TV-Erfahrung, kommt mit seiner Art bei den Zuschauern und zählt zu einer der Favoriten. Iris Klein hat die Community von Daniela Katzenberger hinter sich und daher ebenfalls größere Chancen, es in der Show weit zu schaffen. Schäfer Heinrich zählt zu einer der sympathischsten Landwirte aus „Bauer sucht Frau“ und eroberte das Herz der Zuschauer – auch für ihn stehen die Karten also nicht ganz schlecht. Einige Favoriten gibt es – wer am Ende jedoch tatsächlich die Show gewinnt, wird sich zeigen. RTLZWEI zeigt „Kampf der Realitystars“ ab dem 13. April 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Kampf der Realitystars 2022: Diese Stars sind dabei