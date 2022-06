Kampf der Realitystars 2022: Der Gewinner wird gekürt!

Finale bei „Kampf der Realitystars“! 22 Promis haben gekämpft, gelacht, gefeiert, gestritten und alles gegeben. Jetzt ist der Moment da, auf den alle hingefiebert haben! Doch bevor die letzten Kämpfe ausgefochten werden können, gibt es erstmal einen riesigen Schock für die Realitystars: Der Starblitz verkündet, dass die ausgeschiedenen Kandidaten die Siegerin oder den Sieger küren.

Jetzt heißt es hoffen und bangen, dass man es sich nicht mit allen verdorben hat… Keine Chance auf das Finale mehr haben Sissi und Paco. Die beiden scheiden im ersten Spiel „Fit im Schnitt“ aus, weil sie am langsamsten das Lösungswort zusammensetzen. Für Malkiel hingegen stehen die Karten gut: Im Thai-Ny House warten zwei Päckchen auf die Promis – eines enthält ein Ticket direkt ins Finale, das andere eins raus aus der Sala. Der Wahrsager traut sich und hat Glück, er zieht als erster Kandidat in die nächste und letzte Runde ein. Wem steht der Reality-Gott bei und welches Schäfchen schafft es noch ins Finale?

Wird wird der neue Realitystar?

Der Starblitz kündigt eine große Neuigkeit für das Finale an: alle ausgeschiedenen Realitystars dieser Staffel wählen den diesjährigen Sieger in der letzten Stunde der Wahrheit! Diese Nachricht ist ein Schock. Wonach werden die Juroren entscheiden? Wer hat mit wem noch eine Rechnung offen? Beim ersten Finalspiel „Fit im Schnitt“ kämpfen die letzten Stars um die Finalplätze und müssen Köpfchen und Schnelligkeit unter Beweis stellen. Für die langsamsten zwei Realitysternchen ist der Traum vom Titel geplatzt und sie müssen sofort die Sala verlassen.

Was wäre „Kampf der Realitystars“ ohne unangemeldete Überraschungen – die nun verbliebenen sechs Stars werden in Versuchung gebracht und vor eine folgenschwere Entscheidung gestellt – ganz nach dem Motto „No Risk, no fun“. Der Star, der das Risiko eingeht, hat die Chance sich das goldene Ticket und den direkten Einzug ins Finale zu sichern! Ein Twist, der für angespannte Stimmung und Missgunst in der Sala sorgt.

Beim allerletzten Spiel „The Final Ticket" werden die Ellenbogen ausgefahren und bis zum bitteren Ende um die letzten Finalplätze gekämpft. Die drei Stars, die ihre Nerven unter Kontrolle und das Glück an ihrer Seite haben, ziehen ins große Finale ein. Wer sich die 50.000 Euro und den begehrten Titel „Realitystars 2022″ holt, gibt es am Mittwoch, den 15. Juni um 20.15 Uhr bei „Kampf der Realitystars" bei RTLZWEI zu sehen.