Kampf der Realitystars 2022: Das steckt hinter der Narbe von Yasin Mohamed!

Yasin Mohamed gehört zu den Kandidaten der diesjährigen Staffel von „Kampf der Realitystars“. Der ehemalige „Temptation Island“-Star hat eine Narbe an der Brust. Nun erzählt der Hottie, wie es dazu kam.

Bei „Kampf der Realitystars“ kämpft Yasin Mohamed um den Titel „Realitystar 2022“. Bei den Dreharbeiten in Thailand wurde es ziemlich heiß – die Kandidaten zeigten daher viel nackte Haut, so auch der ehemalige „Temptation Island“-Kandidat. Was den Zuschauern auffiel: Im Brustbereich hat der 30-Jährige eine Narbe. Jetzt hat er auch erklärt, was es damit auf sich hat.

Yasin Mohamed hat eine Narbe auf der Brust

„Das ist eine Narbenüberbildung. Das nennt sich Keloid. Das ist, wenn Narben nicht verheilen“, verriet Yasin Mohamed in einer Instagram-Story. Konkret handelt es sich dabei um einen Gendefekt der Haut – das spiegelt sich nicht nur auf der Brust wider, sondern auch an den Ohren. „Deswegen habe ich auch so Mini-Ohren. Die wurden häufiger operiert, aber halb so wild“, so der 30-Jährige.

Yasin Mohamed geht mit seiner Narbe aber offen um. Er zeigt sie nicht nur im TV, sondern auch auf zahlreichen Schnappschüssen bei Instagram, wo diese deutlich zu erkennen ist. Durch seine Tattoos fällt diese aber auch nicht immer sofort auf. Er wird darauf oft angesprochen, aber hat sich mittlerweile damit abgefunden, damit zu leben. Er müsse sich eben nur alle paar Jahre operieren. RTLZWEI zeigt „Kampf der Realitystars“ immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Kampf der Realitystars 2022: Steht der Gewinner schon fest?