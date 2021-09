Kampf der Realitystars 2021: Steht der Gewinner schon fest?

Die diesjährige Staffel von „Kampf der Realitystars“ nähert sich mit großen Schritten dem Finale zu. Ein Kandidat scheint schon jetzt davon überzeugt zu sein, dass er der größte Favorit der Staffel sei – steht der Gewinner damit etwa schon fest?

Für RTLZWEI ist „Kampf der Realitystars“ ein riesiger Erfolg. Eskalationen, Gefühlsausbrüche oder auch Challenges, welche es in sich hatten – in der Staffel der Realityshow ist einiges passiert. Ein Kandidat sieht sich schon jetzt als Favorit – und zwar Andrej Mangold!

Ist Andrej Mangold der Gewinner?

Andrej Mangold hatte die Spiele in der Show bisher gut absolviert und konnte sich daher immer wieder einen Platz in der Villa sichern. „Aktuell kann man schon sagen, dass ich der stärkste Spieler dort drinnen bin, wenn man sich die Safety Games anschaut“, erklärte der ehemalige Bachelor im Interview mit Promiflash. Die beiden Neuzugänge Aminata Sanogo und Luigi Birofio könnten ihm jedoch gefährlich werden. „Deshalb hatte ich auch so Angst, dass Aminata und Gigi mich rauswerfen könnten. Schließlich wollten sie den Stärksten wählen“, meint er. Bisher hat er sich gut geschlagen – schwierig wird es jedoch, wenn er in den letzten Folge eine Challenge verlieren sollte.

Neben Andrej Mangold gibt es aber auch noch weitere Kandidaten, welche das Zeug zum Sieg hätten – so beispielsweise Silvia Wollny. Denn die TV-Mama hat eine riesige Fanbase hinter sich stehen und ist bei den Zuschauern ziemlich beliebt. Überraschend ist jedoch, dass Silvia Wollny weniger Krawall macht und sich sehr zurückhält. Und dann wäre auch noch Claudia Obert, welche mit ihrer Art und lustigen Sprüchen das Herz der Zuschauer erobert hat. Durchaus hätte sie auch Chancen, die Show zu gewinnen – wer letztendlich aber wirklich als Sieger das Format verlassen wird, zeigt sich demnächst. RTLZWEI zeigt „Kampf der Realitystars" immer mittwochs um 20:15 Uhr.