Kampf der Realitystars 2021: Statement von Gina-Lisa Lohfink nach krasser Abfuhr von Andrej Mangold!

Heute Abend wird die dritte Folge von ,,Kampf der Realitystars 2021″ ausgestrahlt und die hat es ordentlich in sich. Nachdem nun Gina Lisa Lohfink mit ihrem Flirtversuch bei Andrej Mangold kläglich scheiterte, blicken beide noch einmal auf die Situation zurück. Vor allem überrascht dabei Gina-Lisa Lohfinks Statement

Die Ex-GNTM-Kandidatin hatte mit dieser Abfuhr überhaupt nicht gerechnet. Für sie war es sogar so schlimm, dass sie mit einem Psychologen die Show verlassen musste. Man befürchtete hinterher schon Schlimmeres. Immerhin wird sowas dann auch gern über die sozialen Netzwerke ausgetragen. Doch Pustekuchen, es kommt ganz anders!

Gina-Lisa Lohfink wollte es wissen

Eigentlich war Gina-Lisa-Lohfink gar kein richtiger Mangold-Fan, als die beiden noch in der TV-Show ,,Kampf der Realitystars 2021″ waren. Doch bei der Beauty wurde mehr daraus. Scheinbar machte sie sich echte Hoffnungen und versuchte immer wieder bei ihm zu landen. So versuchte sie beispielsweise Andrej Mangold in den Pool zu locken. Doch daraus wurde nichts. Andrej Mangold zeigte ihr, dass er kein ernsthaftes Interesse hat. Eine herbe Niederlage für die Blondine. ,,Man darf nie einem Menschen Hoffnungen machen oder ihm Gefühle zeigen, wenn es nicht so ist“, sagte sie nur dazu. Am Ende der Folge verließ sie das Projekt. Andrej Mangold blieb im Haus.

Nun äußern sich beide hinterher

Gina-Lisa Lohfink bereut hinterher ihr Verhalten ziemlich sehr. ,,Wenn man zu viel trinkt, seht ihr was passiert, nur Mist kommt dabei raus. Ich kämpfe mit den Tränen und finde das ganz schön peinlich. Warum habe ich das getan?“, fragte sie sich selbst in einer Instagram-Story. Auch Andre Mangold spricht noch einmal im Nachhinein über die Situation. ,,Fand es schade, dass Gina sich selber so einen Druck gemacht hat und sich mit ihrem Verhalten ins Abseits begeben hat, da wir uns gut auf freundschaftlicher Ebene kennengelernt und verstanden haben“, sagte er gegenüber der GALA. Die neuen Folgen von „Kampf der Realitystars“ zeigt RTLZWEI immer mittwochs um 20:15 Uhr. Vorab ist die Folge bereits bei TVNOW abrufbar. Schon gelesen? Kampf der Realitystars 2021: Wer ist raus? Dieser Promi fliegt in Show 2!