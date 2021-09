Es ist vollbracht – der „Realitystar 2021“ wird gekürt! In der finalen Folge von „Kampf der Realitystars“ gaben die Promis nochmal alles, um sich die letzten beiden Plätze für das Finale zu sichern. Nun wurde der Gewinner der diesjährigen Staffel gekürt.

In den beiden Qualifikations-Spielen sind nicht nur Sportlichkeit, sondern auch Geschick und Taktik gefragt. Beim Sport-Spiel „Reise ins Finale“ punktet Andrej Mangold und ist der Schnellste, das Spiel „Abrissparty“ kann Loona für sich entscheiden. Die beiden ziehen neben Claudia Obert ins Finale ein. In der „Stunde der Wahrheit“ übernehmen dann die übriggebliebenen Promis die Rolle der Juroren. Die meisten Stimmen erhält Loona – sie gewinnt mit fünf Münzen und kann so den Titel „Realitystar 2021“ und die Siegprämie über 50.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Loona gewinnt das Finale

„Ich bin so voller Emotionen. Das ist wie ein Film an mir vorbei gegangen und ich kann es wirklich kaum glauben, dass es vorbei ist, dass ich hier stehe, mit diesem Gürtel. Das ist crazy, echt verrückt“, sagt Loona im Interview mit RTLZWEI. „Es gab wirklich den Willen und das war wirklich bis zum Ende Dabeibleiben, bis in die Finalshow. Das haben wir geschafft, alle zehn, das war toll, das war ein gutes Gefühl und dann die Spiele! Nicht jedes Mal habe ich so gut abgeschnitten, dann hatte ich heute so viel Glück beim letzten Spiel und da war ich auf einmal im Finale“, so die Sängerin weiter.

Und was ist Loona besonders in Erinnerung geblieben? „Also, es gibt viele positive Erinnerungen und hier wurde ich so mit mir selbst konfrontiert, mit meiner Schwäche und mit meiner Stärke. Ich dachte, naja, ich mogle mich wohl durch, aber hier gibt es keine Mogelei, hier wird man wirklich einfach rangenommen. Das ist eigentlich schwierig gewesen, aber ich finde es trotzdem positiv, dass ich das akzeptiert habe und dass ich mit zwölf Menschen in einem Schlafsaal geschlafen habe. Das hätte ich nie von mir gedacht (lacht)“, verriet sie.