Kampf der Realitystars 2021: Das ist der Drehort!

Es geht wieder los: „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ geht bei RTLZWEI in die nächste Runde. Der Kampf um 50.000 € und den begehrten Titel Realitystar 2021 kann beginnen. Doch wo wurde die Show eigentlich gedreht?

25 prominente Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen in der Show um den Titel „Realitystars 2021“ und einer Siegprämie von stolzen 50.000 Euro. Gefühle, Drama im Paradies, aufregende Wettkämpfe und ziemlich viel Spaß – die neue Staffel von „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ hat es auch diesmal in sich. Zwar sind die Promis im Paradies, aber Urlaub wird das ganz sicher nicht. Stattdessen müssen sie sich immer wieder in diversen Challenges beweisen, ob sie wirklich das Zeug zum Realitystar haben. Die Kandidaten können sich zudem nicht sicher fühlen – immer wieder dürfen neue Promis einziehen und diese dürfen in der „Stunde der Wahrheit“ entscheiden, welche Kandidaten die Show verlassen müssen.

Das sind die Kandidaten

Claudia Obert (59)

Narumol (55)

Evil Jared (49)

Gina-Lisa Lohfink (34)

Walther Hoffmann (61)

Andrej Mangold (34)

Loona (46)

Cosimo Citolo (39)

Alessia Herren (19)

Aminata Sanogo (26)

Frédéric Prinz von Anhalt (77)

Jenefer Riili (30)

Kader Loth (48)

Chris Broy (31)

Julia Jasmin Rühle (33)

Laura Morante (30)

Rocco Stark (34)

Luigi „Gigi“ Birofio (21)

Silvia Wollny (56)

Mike Heiter (28)

Tim Kühnel (24)

Gino Bormann (33)

Leon Machère (28)

Paul Elvers (20)

Xenia Prinzessin von Sachsen (34)

Cathy Hummels moderiert „Kampf der Realitystars“

Die neue Staffel von „Kampf der Realitystars“ wird auch diesmal wieder von Cathy Hummels moderiert. „Ich freue mich wahnsinnig auf die zweite Staffel ‚Kampf der Realitystars‘. Wir hatten extrem viel Spaß bei den Dreharbeiten und der Cast ist auch dieses Jahr exquisit, das kann ich versprechen. Die Zuschauer dürfen sich auf packende Stories, actionreiche Spiele und extrem spannende Stunden der Wahrheit freuen“, sagt die Moderatorin.

Wo liegt der Drehort?

Sonne, Strand und Palmen – was für ein Paradies! Gedreht wurde die neue Staffel von „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" auch diesmal in Thailand. Die Promis werden die Zeit dort in der bereits bekannten „Sala" verbringen. Wer tritt in die Fußstapfen des letztjährigen Siegers Kevin Pannewitz? Wer wird die Show als Sieger verlassen und 50.000 Euro mit nach Hause nehmen? RTLZWEI zeigt „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" ab dem 14. Juli 2021 immer mittwochs um 20:15 Uhr.