Kampf der Realitystars 2021: Alle Infos zu Paul Elvers

Paul Elvers ist aus unterschiedlichen TV-Formaten bekannt. Mit „Kampf der Realitystars“ wagt der 20-Jährige die nächste Herausforderung. KUKKSI stellt euch den Kandidat vor!

Steckbrief

Alter: 20

Bekannt aus: der Boulevardpresse und unterschiedlichen TV-Sendungen

Beruf: Student Projektmanagement

Interview mit Paul Elvers

Warum bist du gern im (Reality)-TV zu sehen?

Bisher haben mir alle meine Auftritte im Fernsehen immer viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine Lebenserfahrung.

Beschreibe dich bitte mit drei Schlagworten!

Ehrlich, ehrgeizig und hilfsbereit. Und vielleicht ein bisschen frech.

Womit machst du dich bei deinen Sala-Kollegen beliebt?

Ich koche sehr gerne – und in der Sala müssen wir ja auch selbst kochen und da bin ich auf jeden Fall jederzeit bereit zu! Außerdem kann ich Leuten auch immer ganz gut aus der Patsche helfen oder jemanden aufheitern, wenn es ihm schlecht geht.

Womit wirst du anecken?

Vielleicht bin ich manchmal zu ehrlich. Ich sage, was ich denke und wenn ich jemanden nicht mag, dann sage ich das auch. Ich bin niemand, der auf heile Welt macht, sondern ich sage, wenn mir etwas nicht passt.

Vor was hast du Angst/Respekt?

Am meisten Angst habe ich vor der Schlafsituation, weil ich sonst nicht mit 15 Leuten in einem Raum schlafe. Und auch nicht mit 1000 Moskitos. Insekten und ich sind keine Freunde. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich gut schlafen kann, denn wenn nicht, kann ich ganz schön schlecht drauf sein.

Warum verdienst du den Titel „Realitystars 2021“?

Weil ich jung bin, weil ich schlagfertig bin und ich hoffe, auch ein bisschen amüsant.

Und was fängst du mit dem Preisgeld an?

Davon würde ich erst einmal nichts ausgeben. Das spare ich für das erste Eigenheim. Dafür lege ich schon in den letzten Jahren immer mal wieder was zurück.

Einzelkämpfer oder Teamplayer?

Auf jeden Fall Einzelkämpfer. Das war früher in der Schule immer schon so. Wenn ich bei einer Gruppenarbeit das Gefühl hatte, jemand macht das vielleicht nicht so gut, dann habe ich es lieber alleine für die Gruppe gemacht. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und mache alles, um meine Ziele zu erreichen. Ich bin aber auch teamfähig, daran habe ich auch Spaß. Ich mag es nur nicht, wenn man merkt, dass eine andere Person nicht mit einem, sondern gegen einen arbeitet.

Guter oder schlechter Verlierer?

Sehr schlechter Verlierer, auch das liegt natürlich an meinem Ehrgeiz. Wenn ich aber das Gefühl habe, ich habe mein Bestes gegeben und habe dann trotzdem verloren, dann ist es auch völlig ok. Wenn ich aber am Ende das Gefühl habe, ich habe nicht alles gegeben, dann ärgere ich mich einfach über mich selber.

Die neue Staffel von „Kampf der Realitystars“ zeigt RTLZWEI ab dem 14. Juli 2021 immer mittwochs um 20:15 Uhr.