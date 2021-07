Kampf der Realitystars 2021: Alle Infos zu Narumol

Durch „Bauer sucht Frau“ wurde Narumol bekannt und hat in der Kuppelshow auch ihre große Liebe gefunden. Nun wagt sie das nächste TV-Experiment und ist in der diesjährigen Staffel von „Kampf der Realitystars“ dabei. KUKKSI stellt euch die Kandidatin vor!

Steckbrief

Alter: 55

Bekannt aus: Bauer sucht Frau

Beruf: Bäuerin

Interview mit Narumol

Warum bist du gern im (Reality)-TV zu sehen?

Ich bin neugierig und möchte gerne neue Sachen entdecken. Und ich möchte den Leuten gerne zeigen, wie ich bin.

Was erwartest du dir für deine Zeit bei KDRS?

Ich freue mich einfach auf die Zeit, nervös bin ich nicht. Aber ich mache mir natürlich ein bisschen Gedanken, wie das Zusammenleben mit den anderen wird. Aber wenn wir uns alle zusammen eine schöne Zeit machen, alle Teilnehmer zusammen in Harmonie und wir dabei Spaß haben, das fände ich schön, das wünsche ich mir.

Womit machst du dich bei deinen Sala-Kollegen beliebt?

Ich kann gut nähen.

Womit wirst du anecken?

Ich kann auch sauer werden, manchmal sogar aggressiv und richtig böse. Wenn ich eine andere Meinung habe, werde ich das mitteilen.

Vor was hast du Angst/Respekt?

Ich habe eigentlich fast nie Angst. Ich mache mir nur Gedanken darum, wie ich mit den anderen Leuten klarkomme, aber Angst habe ich keine. Wenn ich weiterkomme, freue ich mich, wenn ich rausfliege, freue ich mich auch, dass ich mitgemacht habe.

Warum verdienst du den Titel „Realitystars 2021“?

Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Wenn ich gewinne, freue ich mich, wenn nicht, bin ich nicht traurig. Ich bin immer fröhlich.

Und was fängst du mit dem Preisgeld an?

Ich werde für mich und meine Familie ein Haus in Thailand kaufen. In dem man schön Urlaub machen kann und seine Privatsphäre hat.

Einzelkämpfer oder Teamplayer?

Beides. Man weiß ja vorher nicht, ob man in einer bestimmten Situation als Team oder alleine besser funktioniert. Das muss man erstmal ausprobieren.

Bei Streit: Einmischen oder Ignorieren?

Erstmal würde ich nur zuhören und meinen Mund halten. Wenn es nicht nötig ist, mache ich meinen Mund nicht auf. Aber wenn es zu heftig wird, dann ist es an der Zeit, den Mund aufzumachen. Dann werde ich auch sagen: Hallo Leute, wir sitzen hier alle in einem Boot, was soll das?

Guter oder schlechter Verlierer?

Ich freue mich, wenn ich gewinne, aber ich kann auch gut verlieren, dann bin ich auch nicht traurig.

Die neue Staffel von „Kampf der Realitystars“ zeigt RTLZWEI ab dem 14. Juli 2021 immer mittwochs um 20:15 Uhr.