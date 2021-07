Kampf der Realitystars 2021: Alle Infos zu Loona

Loona ist Sängerin und hat schon in einigen TV-Shows teilgenommen – dazu zählen beispielsweise „Popstars“ oder „Promi Shopping Queen“. Nun ist sie Kandidatin in der neuen Staffel von „Kampf der Realitystars“. KUKKSI stellt euch die Kandidatin vor.

Steckbrief

Alter: 46

Bekannt aus: Popstars, Promi Shopping Queen und durch ihre Musik

Beruf: Sängerin

Interview mit Loona

Warum bist du gern im (Reality)-TV zu sehen?

Kampf der Realitystars findet am Strand statt, es ist ein lustiger Haufen von Leuten zusammen und man kann am Ende etwas gewinnen. Und als ich dann noch gehört habe, es ist in Thailand! Da dachte ich, wow, das könnte cool werden. Andere Formate sind mir oft zu crazy, Kampf der Realitystars ist wirklich nett.

Was erwartest du dir für deine Zeit bei KDRS?

Als ich gefahren bin, habe ich zu Hause gesagt, ich bin dann jetzt mal weg, ein paar Wochen, vielleicht länger, vielleicht kürzer. Und meine Familie hat dann gesagt: Wie? Du kannst doch auch etwas gewinnen dort, oder? Du musst alles geben und nicht auf Jammermami machen! Wir kommen zurecht und Du sollst richtig Gas geben! Also ich rechne mit allem, aber ich hoffe, dass ich wirklich weit komme.

Vor was hast du Angst/Respekt?

Ich habe eigentlich vor allem Respekt in der Sala, weil es so eine andere Welt ist als die, in der ich sonst lebe. Bei mir müssen Gardinen z.B. blickdicht sein, ich bin Sternzeichen Jungfrau und wirklich pingelig. Ich kann auch meinen Freund 100mal in der Nacht anstoßen, weil ich so genervt bin von seinem Schnarchen. Und jetzt muss ich mit mehreren Personen in einem Schlafsaal schlafen? Und dann auch noch jemanden wach machen, wenn ich auf die Toilette muss, die auch nochmal vier Treppen weit weg ist. Das wird echt eine Herausforderung für mich! Und alle Schränke direkt nebeneinander – mit der Anonymität ist vorbei. Ich glaube aber schon, dass ich es schaffe, sonst würde ich auch nicht mitmachen. Ich gehe z.B. auch gerne campen, ich kann schon gut reduziert leben. An Luxusprodukten hänge ich nicht, das ist mir egal. Und dann bin ich noch nachtaktiv, ich gehe eigentlich niemals vor 3:00 Uhr ins Bett. Und jetzt heißt es: Alle gehen brav zeitgleich ins Bett!

Bei Streit: Einmischen oder Ignorieren?

Wenn ich in einer Gruppe bin, zwei Leute sich streiten und ich etwas nicht gerecht finde, dann mische ich mich ein. Und das ist eigentlich nicht gut. Mir wurde schon häufig gesagt, Du kämpfst immer für alle und mischt dich ein, das muss ich wirklich ein bisschen dosieren.

Welche Spiele oder Challenges wären für Dich gut?

Geschicklichkeitsspiele oder wenn man schnell irgendwo draufklettern muss oder so. Oder auf rutschiger Ebene von A nach B kommen. In anderen Fernsehshows habe ich solche Spiele schon mal gemacht und da bin ich eigentlich immer relativ gut bei weggekommen.

Und was fängst du mit dem Preisgeld an?

Ich bin vor kurzem auf eine kleine Organisation für einen guten Zweck gestoßen, die Menschen und Tieren helfen und tolle Arbeit machen. Denen würde ich gerne 10.000 Euro spenden. Und den Rest packe ich zur Seite für meine Tochter. Sie möchte gerne an der Tisch School of Arts in New York studieren.

Einzelkämpfer oder Teamplayer?

Ich bin gerne für das Team da. Ich würde gerne auch mal für alle morgens Frühstück machen, aber ich kann natürlich nicht alle wie Kinder behandeln. Das sind ja selbstständige Menschen, ich kann die nicht pampern. Aber für das Team da sein und wahrscheinlich auch ein bisschen die Mutterrolle übernehmen, ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Ich bin gerne für alle da, auch wenn jemand zum Beispiel Kummer hat.

Die neue Staffel von „Kampf der Realitystars“ zeigt RTLZWEI ab dem 14. Juli 2021 immer mittwochs um 20:15 Uhr.