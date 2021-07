Kampf der Realitystars 2021: Alle Infos zu Leon Machère

Durch seine Clips bei YouTube ist Leon Machère bekannt. Nun wagt der Influencer auch den Schritt ins Fernsehen und gehört zu den Kandidaten bei „Kampf der Realitystars“. KUKKSI stellt euch den Kandidat näher vor!

Steckbrief

Alter: 28

Bekannt aus: seinen YouTube Videos und durch seine Musik

Beruf: YouTuber, Webvideoproduzent und Rapper

Interview mit Leon Machère

Warum bist du gern im (Reality)-TV zu sehen?

Youtube und Musik mache ich jetzt schon so lange und TV muss man doch auch mal machen! Das ist nochmal was Anderes, Action!

Worauf freust du dich? Oder auf was hast du gar keinen Bock?

Ich bin echt gespannt auf die anderen Kandidaten, die ganzen Promis. Ich selbst bezeichne mich ja nicht als Promi. Und ich freue mich auf die ganzen Challenges. Wenn mein IQ herausgefordert wird, ist das immer was ganz Besonderes, das könnte schwierig werden. Wenns um den IQ geht, bin ich raus.

Womit wirst du anecken?

Ich kann viel einstecken und ich kann auch sehr geduldig sein. Aber es kommt auf die Situation an. Wenn mir jemand zu nah kommt, dann muss auch mal ein Spruch rausgehauen werden. Da muss man dann mal straight sein, sonst erlauben sich die Leute ja alles bei einem. Deswegen muss so eine gewisse Grenze sein. Wenn Du zu persönlich wirst und Sachen raushaust, das ist auch nicht immer gut, aber es sind nur Sprüche – wenn Dir wirklich jemand zu nahe kommt, dann verlange ich Abstand. Ich lass alles auf mich zukommen. Wenn einer vielleicht stinkig drauf ist, dann braucht er vielleicht einfach ein bisschen Liebe.

Vor was hast du Angst / Respekt?

Ich hasse das offene Meer. Du weißt einfach nicht, was unter dir ist. Da kann ein Hai kommen und dann ist es vorbei. Allein die Vorstellung schon hält mich davon ab, weiter raus zu schwimmen.

Warum verdienst du den Titel „Realitystars 2021“?

Ich sag mal so, es kommt wie es kommt – aber es wäre schon cool, wenn man den Pokal nach Hamburg holt! Moin, moin an die Hamburger!

Taktik oder keine Taktik?

Ehrlich gesagt, gar keine Taktik. Ich bleib wie ich bin und der Rest ergibt sich. Viele machen sich da nen Kopf und versuchen was zu berechnen. Aber mathematisch wirds bei mir schon schwierig. Ne, echt, gar keine Taktik. Ich zieh einfach durch. Fairplay.

Einzelkämpfer oder Teamplayer?

Teamplayer.

Bei Streit: Einmischen oder Ignorieren?

Kommt drauf an. Wenn es eskaliert, dann vielleicht schon. Aber es passieren so viele Kleinigkeiten in der Sala – soll man da Polizist spielen, überall reingrätschen? Manchmal muss man vielleicht diskutieren, damit man eine Base schafft. Aber wenn es richtig eskaliert, gehe ich schon dazwischen. Ich würde auf jeden Fall dazwischen grätschen, wenn jemand ungerecht und unfair behandelt wird. Mal einen Spruch raushauen ist ok, aber wenn jemand die ganze Zeit auf jemandem rumhackt, das würde ich nicht fühlen, da würde ich schon dazwischen gehen.

Guter oder schlechter Verlierer?

Verlieren ist immer scheiße, aber schon eher ein guter Verlierer.

Die neue Staffel von „Kampf der Realitystars“ zeigt RTLZWEI ab dem 14. Juli 2021 immer mittwochs um 20:15 Uhr.