Kampf der Realitystars 2021: Alle Infos zu Claudia Obert

Claudia Obert war unter anderem schon bei „Promi Big Brother“ und „Promis unter Palmen“. Nun will die 59-Jährige die diesjährige Staffel von „Kampf der Realitystars“ aufmischen. KUKKSI stellt euch die Kandidatin vor.

Steckbrief

Alter: 59

Bekannt aus: Promi Big Brother, Promis unter Palmen, Claudias House of Love

Beruf: Unternehmerin

Interview mit Claudia Obert

Warum bist du gern im (Reality)-TV zu sehen?

Reality-TV ist für mich erfunden worden. Ich liebe es und es liebt mich. Ich wollte schon mit drei Jahren Schauspielerin werden. Es ist einfach mein Terrain.

Beschreibe dich bitte mit drei Schlagworten!

Ich bin kein Promi, sondern ein Profi. Ich möchte nicht wichtig sein und ich bin auch nicht wichtig. Dummheit und Stolz ist aus einem Holz. Ich bin nicht so die Stolze, ich bin eher die Dankbare.

Warum feiern dich deine Fans?

Ich freue mich wahnsinnig, dass die Zuschauer mich so in ihr Herz geschlossen haben. Egal, ob ich am Bahnhof bin, in Eppendorf aus dem Haus gehe oder mit

meiner Mutter in Baden-Baden spazieren gehe, alle fünf Minuten kommt jemand und will ein Foto mit mir. Die mögen scheinbar, dass ich sehr frech bin, dass ich mich Dinge traue, die sie sich vielleicht nicht trauen würden und mit denen sie sich identifizieren, Und dass ich irgendwie ein neues Frauenbild verkörpere. Ich rede ungeniert über Dinge und werde bei nichts mehr rot.

Warum haten dich andere?

Überall wo viel Liebe ist, gibt es auch schon mal Ablehnung. Und genau für das, für das mich die einen lieben, mögen mich die anderen nicht. Sie mögen nicht, dass ich so frech bin, dass ich so direkt bin, dass ich Dinge sage, die sonst keiner sagt.

Was erwartest du dir für deine Zeit bei KDRS?

Ich platze vor Neugierde, wer die anderen Kandidaten sind. Ich habe schon die besten Freundschaften in solchen Shows geschlossen. Es ist ein Abenteuer, wie ein Schulausflug, wie bei den Pfadfindern. Normalerweise müsste man wahnsinnig viel Geld bezahlen, um das zu erleben und ich bekomme es einfach so. Das wird wahnsinnig geil. Geiler geht’s gar nicht.

Worauf freust du dich?

Es kann alles passieren. Mord und Totschlag. Sex. Es kann geheiratet werden – man muss auf alles gefasst sein.

Warum verdienst du den Titel „Realitystars 2021“?

Ich werde garantiert Realitystar 2021, weil mir die Götter dabei helfen werden, den Titel zugewinnen.

Und was fängst du mit dem Preisgeld an?

Ich werde sofort eine Bestellung für Champagner aufgeben. Ich werde dieses Jahr 60 und dann werde ich alle meine Fans einladen zu einem ordentlichen Umtrunk.

Einzelkämpfer oder Teamplayer?

Ich bin ein absoluter Teamplayer, den ich brauch starke Männer um mich herum. Das ist wie im richtigen Leben. Als Unternehmer lebt man nur von seinem Team: You need a good team. Das ist die Stärke. Such Dir die richtigen Leute aus, um zu gewinnen.

Taktik oder keine Taktik?

Taktik liegt mir gar nicht im Leben, ich habe noch nie eine gehabt. Und es hat sich ausbezahlt,kein Taktiker zu sein und Leute nicht zu manipulieren. Und so werde ich das auch hier handhaben.

Bei Streit: Einmischen oder Ignorieren?

Manchmal denke ich, was geht mich das an und manchmal ziehen die dich so in ihren Streit hinein, dass du dich so echauffierst, dass du darüber bekloppt wirst. Und ich neige dazu, immer was zu sagen. Wenn die Augen auf sind, dann ist auch der Mund bei mir auf. Ich geb zu allem meinen Senf dazu, ich kann mich nicht beherrschen.

Guter oder schlechter Verlierer?

Ich bin eher ein schlechter Verlierer, weil ich ja gewinnen will.

