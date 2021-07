Kampf der Realitystars 2021: Alle Infos zu Walther Hoffmann

Walther Hoffmann wurde durch die RTLZWEI-Datingshow „Traumfrau gesucht“ bekannt. Er gehörte zu einer DER Kult-Kandidaten der Sendung. Nun feiert der 61-Jährige sein TV-Comeback und nimmt an der diesjährigen Staffel von „Kampf der Realitystars“ dabei.

Steckbrief

Alter: 61

Bekannt aus: Traumfrau gesucht

Beruf: Reisebürokaufmann / Weddingplaner

Interview mit Walther Hoffmann

Warum bist du gern im (Reality)-TV zu sehen?

Ich bin gerne im TV, weil ich zeigen möchte, dass es noch etwas anderes gibt als immer nur den Gschlampert-Look und immer nur kühl sein. Ich möchte ein bisschen Niveau zeigen.

Womit machst du dich bei deinen Sala-Kollegen beliebt?

Ich werde in die Sala verschiedene Persönlichkeiten vom Walther mitbringen. Einmal werde ich der normale Walther im Hawaii-Hemd sein. Ich werde aber auch als Arzt, als Dr. Love, auftreten, der sich mit Liebe um seine Patienten kümmert. Und weil es eine einsame Insel ist, werde ich natürlich auch als Captain Walther mit meiner Kapitänsuniform diese Insel erobern. Und wenn es Matrosen gibt, die eine Meuterei anzetteln wollen, dann werde ich als Kapitän schauen, dass auf dem Schiff alles in Ordnung ist. Dann habe ich auch noch eine bayerische Lederhose dabei, da können wir auch noch ein bisschen heidihoheidi spielen. Und natürlich habe ich auch meine Walthers Surprise Tüte dabei. Damit die Damen keinen Lagerkoller bekommen, werden sie erstmal zu Beginn ihres Einzugs eine kleine Überraschung von mir bekommen. Aber was da drin ist, kann ich jetzt natürlich noch nicht verraten.

Womit wirst du anecken?

Es könnte Probleme in der Sala geben, wenn Männer meinen, sich an Frauen heranmachen zu können oder wenn der eine glaubt, dem anderen eins auswischen zu können. Das ist sportlich gerechtfertigt, aber nicht menschlich, indem man den anderen niedermacht oder saublöd anredet. Und da werde ich für Harmonie sorgen, weil ich einer der Dienstältesten bin, obwohl man mir mein Alter gar nicht ansieht.

Vor was hast du Angst / Respekt?

Ängste habe ich keine, aber es wird natürlich nicht leicht sein, wenn so viele unterschiedliche Charaktere auf kleinem Raum zusammenleben und man kaum eine Intimsphäre hat. Das bin ich gar nicht gewöhnt, das wird für mich eine neue Lebenserfahrung. Aber ich habe vorgesorgt und Kopfhörer dabei. Die setze ich mir dann auf und dann höre ich gar nichts mehr. Die sind schalldicht. Die sind eigentlich für Leute, die draußen die Straße aufreißen, so einen habe ich mir mitgebracht.

Warum verdienst du den Titel „Realitystars 2021“?

Weil ich versuchen werde mit Köpfchen zu gewinnen, nicht nur mit Muskelkraft. Mit Fairness im Spiel, nach Art eines Gentlemans.

Wie würdest Du Dich selbst beschreiben?

Man soll sich ja nicht selbst loben, aber wenn die Zeitungen schreiben, das ist der Gentleman der Nation und ein Frauenflüsterer, dann muss ja was Wahres dran sein, oder?

Einzelkämpfer oder Teamplayer?

Eher ein Einzelkämpfer.

Taktik oder keine Taktik?

Ich bin schon ein taktischer Spieler. Der Beckenbauer hat immer gesagt, ich spiel mit meinem Kopf und nicht mit den Füßen.

Guter oder schlechter Verlierer?

Ich werde ein guter Verlierer sein. Niederlagen führen ja immer dazu, dass man darübernachdenkt, wie man sich verbessern kann und aus der Niederlage dann vielleicht wieder einen Gewinn macht. Das ist natürlich nicht leicht, in dem Moment, in dem man unten ist, aber man muss es versuchen.

Die neue Staffel von „Kampf der Realitystars“ zeigt RTLZWEI ab dem 14. Juli 2021 immer mittwochs um 20:15 Uhr.