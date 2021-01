Kalte Füße? Das kannst du dagegen tun!

Jeder weiß, wie unangenehm es ist, kalte Füße zu haben. Gerade im Winter ist das keine Seltenheit. Wenn du aber andauernd kalte Füße hast, dann solltest du etwas dagegen unternehmen. Denn ansonsten kann es sich auf dein komplettes Immunsystem auswirken und du wirst sehr schnell krank.

Kalte Füße zu haben, ist wirklich sehr unangenehm – vor allem, wenn man es ständig hat. Es herrscht also dringender Handlungsbedarf. Was du am besten dagegen tun kannst, verraten wir dir in diesem Artikel. Du brauchst nämlich gar nicht so viel dagegen machen und schon gehört das Problem der Vergangenheit an.

Das kannst du gegen dauerhaft kalte Füße tun

Tägliches Fußbad

Wenn du am Abend auf der Couch sitzt, wäre doch ein schönes warmes Fußbad genau das Richtige gegen kalte Füße oder etwa nicht? Das kannst du jeden Abend machen, ist super angenehm und auch sehr gesund für deine Füße. So kann man verschiedene Badesalze oder andere Zusätze verwenden.

Bewegung

Wenn wir uns bewegen und beispielsweise Sport machen, dann bringt das unseren Körper in Schwung und die Durchblutung kommt so richtig in Fahrt. Wenn du also kalte Füße haben solltest, dann kannst du dir schöne warme Socken anziehen und dann mal eine Runde spazieren gehen oder auch einen Workout zu Hause machen.

Massage

Auch das regt die Durchblutung an, lässt uns entspannen und hilft gegen kalte Füße. Falls du eine Partnerin oder einen Partner hast, dann wäre das eine sehr sinnliche Möglichkeit, wie du das Problem lösen könntest und zudem könnt ihr gemeinsam eine schöne Zeit genießen.

Die richtige Haltung

Sitzt du öfter am Schreibtisch und kreuzt deine Beine? Das könnte eine Ursache für das Problem sein. Denn so störst du die Durchblutung deiner Füße und Beine. Das ist dann meist auch der Grund, weshalb du kalte Füße bekommst. Schon gelesen? Dein Po juckt? Das sind 7 mögliche Ursachen.