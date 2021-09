Kaley Cuoco: Liebes-Aus bei dem The Big Bang Theory-Star!

In diesem Jahr gab es bisher wirklich viele tolle Liebes-Überraschungen. Leider gibt es nicht immer nur gute Nachrichten aus Hollywood. Die Schauspielerin Kaley Cuoco, welche durch „The Big Bang Theory“ berühmt geworden ist, hat jetzt das Liebes-Aus mit ihrem Karl Cook öffentlich gemacht.

… und das, obwohl sie sich erst vor wenigen Monaten zum Jahrestag die Liebe auf Ewigkeit schworen. Nun sei laut der Schauspielerin alles aus und vorbei. In einem gemeinsamen Statement gibt sie aber nicht nur die Trennung bekannt, sondern verrät auch den Grund für das plötzliche Liebes-Aus.

Vor Monaten noch alles anders

Die Trennung hätte überraschender gar nicht kommen können. Immerhin haben sich die beiden erst vor wenigen Monaten die Liebe geschworen und noch total nach Wolke sieben geklungen. „Alles Gute zum Fünf-Jährigen. Du bist die verrückteste Person, die ich kenne. Ich kann mich an ein Leben ohne dich nicht mehr erinnern…was für ein langweiliges Leben das wohl gewesen sein muss! Ich liebe dich!“, schrieb Kaley Cuoco über ihren Karl Cook. Und auch er selbst veröffentlichte einen Beitrag zum Jahrestag. „Ich bin genauso erstaunt wie du, dass diese drei Jahren so schnell vergangen sind. Ich liebe dich so sehr und ich kann es gar nicht erwarten, noch eine Million Jahre mit dir zu verbringen“, schrieb er auf seinem Instagramprofil. Nun ist alles aus und vorbei.

Offizielle Trennung bekanntgegeben

Seit fünf Jahren waren sie ein Pärchen. Vor drei Jahren gaben sich die beiden das Ja-Wort und nun ist alles aus und vorbei. In einem gemeinsamen Statement machten sie die Trennung nun offiziell. „Trotz unserer tiefen Liebe und unseres Respekts füreinander haben wir erkannt, dass unsere derzeitigen Wege in entgegengesetzte Richtungen führen“, sagten sie gegenüber dem People-Magazin. „Wir haben so viel unseres Weges in der Öffentlichkeit geteilt, und obwohl wir es vorziehen würden, diesen Aspekt unseres persönlichen Lebens privat zu halten, so wollen wir unsere gemeinsame Wahrheit offenlegen. Es gibt keine Wut oder Feindseligkeit, ganz im Gegenteil“, setzten sie fort. Schon gelesen? Ariana Grande: Darum trägt sie nie offene Haare!