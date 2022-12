Kälte-Schock: Minus 17 Grad! Dauerfrost-Winter und Schneesturm möglich

Noch zweieinhalb Wochen sind es bis Heiligabend. Kurz vor dem Fest schlägt der Winter richtig zu. Denn es wird nicht nur bitterkalt, sondern vor allem auch weiß. Denn selbst im Flachland kann ziemlich viel Schnee runterkommen.

Die Chancen auf weiße Weihnachten stehen in diesem Jahr so gut, wie lange nicht mehr. Denn kurz vor dem Fest kommt die sibirische Kälte nach Deutschland – und die hat es in sich! Pünktlich zum dritten Advent rutschen die Temperaturen tief in den Keller. Demnach ist Dauerfrost möglich – auch tagsüber gehen die Werte kaum über 0 Grad. In der kommenden Woche gehen die Temperaturen gefühlt ins Bodenlose – dann sind nachts sogar Werte von minus 17 Grad drin.

Schneetief rollt auf Deutschland zu

„Ein mächtiges Schneetief rückt uns am 3. Advent, sowie am Montag und vielleicht auch noch am Dienstag auf die Pelle. Es wird besonders den Osten und Südosten von Deutschland betreffen. Allerdings schwanken die Berechnungen erheblich. Während gestern Abend von der Ostsee bis zu den Alpen noch ein Schneesturm mit Schneemengen um 20 bis 40 cm berechnet wurde, ist das ganze heute Morgen schon wieder deutlich entschärft worden. Die neusten Berechnungen sehen „nur noch“ 10 bis 15 cm Schnee und viel Wind. Sicher ist da also noch lange nichts, außer: Es wird ein ganzes Stück kälter und eine Milderung ist erstmal bis Mittwoch nicht in Sicht, eher das Gegenteil. Wir bekommen ab dem 3. Advent stellenweise Dauerfrost“, sagt Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber wetter.net.

Bis 50 Zentimeter Neuschnee möglich

„Zum 3. Advent wird es aus Norden nochmal deutlich kälter. Am Tag kaum noch mehr als 0 Grad, nachts bis -10 Grad, über Schnee bis -15 Grad. Dazu dann ab Sonntag Schnee aus Osteneuropa. Wie viel da genau runterkommen wird, kann man aktuell weiterhin nicht sagen. Von einigen Zentimetern bis hin zu 40 oder gar 50 cm im Stau der ostdeutschen Mittelgebirge inkl. dem Potenzial für einen Schneesturm ist aktuell alles drin. Da heißt es wirklich die Wetterlage in den kommenden Tagen weiterhin genau beobachten“, erklärt der Wetter-Experte weiter. Die Chancen für weiße Weihnachten stehen in diesem Jahr also sehr hoch. Für eine genaue Vorhersage ist es aber noch etwas zu früh. Schon gelesen? Weiße Weihnachten 2022: Sibirische Kälte kommt! So stehen laut einem Experten die Chancen