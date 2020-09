Kälte-Peitsche: Der erste Schnee ist gefallen!

Zwar haben wir erst September, aber der erste Schnee ist bereits gefallen: Das Wetter könnte an diesem Wochenende gerade kaum ungemütlicher sein! Nun kamen in einigen Regionen bereits einige Flocken runter.

Im Bayerischen Wald und im Schwarzwald, von Allgäu bis nach Garmisch-Partenkirchen und sogar auf dem Fichtelberg in Sachsen: In zahlreichen Regionen der Republik ist am Samstag der erste Schnee gefallen – und das im September!

Sogar auf dem Fichtelberg liegt Schnee

Und die Schneehöhen haben es in sich! Auf der Zugspitze lagen bereits stolze 70 Zentimeter Schnee. In den Schlierseer Bergen waren immerhin 8 Zentimeter drin, der Bayerische Wald kommt auf 6 Zentimeter und selbst auf dem FIchtelberg in Sachsen liegen 3 Zentimeter.

Am Samstag wurde es bei uns deutlich kälter – teilweise kommen die Höchstwerte nicht mal mehr auf 16 Grad. Und damit sank auch die Schneefallgrenze, welche bei 1000 Metern lag. Und dazu wurde es generell auch noch ungemütlich, denn auf den Bergen ist es sehr stürmisch. Im Flachland dagegen setzte vielerorts Regen ein – der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in einigen Regionen sogar vor Dauerregen. Das ist aber nur von kurzer Dauer, denn der Winter lässt noch auf sich warten – in den kommenden Tagen wird es nämlich wieder deutlich wärmer. Doch zumindest der Herbst ist bei uns mittlerweile voll angekommen.