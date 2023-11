Kader Loth: Unfall am Set von Temptation Island VIP!

Bei „Temptation Island VIP“ genießt Kader Loth die Zeit mit den Verführern. Doch bei einem ausgelassenen Tanz passiert es: Die Reality-Queen stürzt bei einer Hebefigur zu Boden und bleibt dort zunächst liegen.

Auf der Insel der Versuchung wird die Beziehung von Kader Loth und ihrem Ismet auf die Probe gestellt. An Vertrauen fehlt es den beiden jedoch nicht – und das, obwohl bei „Temptation Island VIP“ zahlreiche heiße Verführer und Verführerinnen am Start sind. Ismet wünscht sich, dass seine Frau die Zeit in vollen Zügen genießt.

Die Zeit genießen – das tut Kader Loth in der Show auch. Ein ausgelassener Tanz mit einigen Männern darf nicht fehlen. Von „Bachelor in Paradise“-Teilnehmerin Denise Hersing wird sie sogar zur „Queen der Hebefiguren“ genannt. Aber dann passiert es bei einer Hebefigur: Laut RTL.de verliert Kader Loth den Halt und geht zu Boden.

Kader Loth verliert den Halt bei einer Hebefigur

Kader Loth landet unsanft auf den Terrassenfliesen. Schock-Moment am Set: Kurz danach müssen die Sanitäter anrücken und checken den Gesundheitszustand der „Temptation Island VIP“-Kandidatin. Kurze Zeit später gibt es jedoch Entwarnung: Kader Loth kann sich wieder aufrappeln. Glücklicherweise scheint Kader Loth keine schwerwiegenden Verletzungen davongetragen zu haben.

Auch, wenn das nochmal glimpflich ausging, war es für Kader Loth ein kurzer Schock-Moment. In der kommenden Folge scheint Kader Loth wieder voll in ihrem Element zu sein und teilt ordentlich aus. „Die können nur saufen und gut aussehen“, erklärt sie in einem kurzen Trailer. Was sie wohl damit genau meint? Das zeigt RTL+ in der kommenden Folge von „Temptation Island VIP“.