K-Pop: Das sind die 5 beliebtesten Bands

K-Pop erlebt zurzeit einen Megahype – und das auf der ganzen Welt. Mittlerweile ist es nämlich nicht mehr nur ein Trend in Südkorea, sondern auch in den USA und in ganz Europa. Natürlich gibt es genau deshalb auch immer mehr Bands, die von diesem Erfolg profitieren wollen. Aber was sind eigentlich die beliebtesten Bands in der Szene?

Erinnerst du dich noch an den Song “Oppa Gangnam Style” von PSY? Schon acht Jahre ist es her, als dieses Lied alle Kontinente eroberte – und damit auch eine völlig neue Musikszene auf die Weltbühne brachte. Denn der K-Pop erwachte, und nun boomt die südkoreanische richtig – und das auf der ganzen Welt. Wir haben für euch eine kleine Liste von den aktuell beliebtesten K-Pop-Bands.

Das sind die beliebtesten K-Pop-Bands

Platz 5: BLACKPINK

Die Band ist jetzt erst einmal vier Jahre alt und hat schon jetzt einige Erfolge gefeiert. In den Worldcharts haben die Girls sogar schon vier Nummer-1-Hits. Wahnsinn, oder? Die Single ,,Whistle” von Jisoo, Lisa, Jennie und Rosé ging in den südkoreanischen Charts direkt auf die Eins. Das muss erst mal einer nachmachen! Kein Wunder, dass die Girlgroup so eine riesige Fanbase hat.

Platz 4: f(x)

Und gleich die nächste Girlgroup, die es hoch hinaus geschafft hat. In Musikvideos machen sie mit schrillen Outfits auf sich aufmerksam – mit Mathematik hat es also weniger zu tun. Diese Band hatte zwar auf Anhieb nicht solche Mega-Erfolge zu feiern, dennoch haben sie sich in elf Jahren Bandgeschichte eine riesige Community aufgebaut.

Platz 3: Got7

Jetzt ist auch mal eine Boyband an der Reihe! Und zwar keine Geringere als Got7. Mit ihren Alben und Singles erreichten sie das Gehör vieler Menschen. 2018 dann ein wahnsinniger Erfolg für die sieben Jungs: Das Album ,,Present: You” erreichte nicht nur den ersten Platz in den südkoreanischen Charts, sondern auch Platin-Status. Respekt!

Platz 2: Big Bang

Wie der Urknall schlugen die Jungs in den südkoreanischen Charts ein – und das mit echt tollen Songs. Nächstes Jahr feiern sie sogar schon ihr 15-Jähriges Jubiläum. In dieser Zeit feierten sie eine Vielzahl an Erfolgen und das mit einer riesigen Community an Fans. Als erste K-Pop-Band schafften sie es in die US-amerikanischen Charts. Das war 2012 – doch noch immer haben sie einen riesigen Hype und das ist absolut verdient.

Platz 1: BTS

Natürlich geht Platz eins an BTS. Keine Band auf der Welt hat derzeit so einen Hype wie diese Boygroup. Kein Wunder, dass die Band mit ihrer Musik mittlerweile sogar an die Börse geht. Sie haben alles erreicht, was eine Band erreichen kann. Und diese Erfolge feiern sie mit Millionen von Fans auf der ganzen Welt.