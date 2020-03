Mark Blum: You-Star stirbt an Coronavirus!

Immer mehr Promis infizieren sich mit dem Coronavirus. Nun gibt es traurige Nachrichten aus Hollywood: „You“-Star Mark Blum ist an den Folgen der Infektion gestorben.

Weltweit sind bereits 500.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert und über 20.000 gestorben. Das Coronavirus macht vor nichts und niemanden halt – auch nicht vor Hollywood-Stars. Besonders gefährdet sind Risikogruppen. Nun gibt es traurige Gewissheit: Mark Blum starb am 26. März im Alter von 69 Jahren an Folgen des Coronavirus.

Seit den 80er Jahren im Showbusiness

Schon in den 80er Jahre wurde er durch „Crocodile Dundee“ oder „Susan … Verzweifelt Gesucht“ berühmt. An der Seite von Madonna oder Paul Hogan stieg er bereits früh in das Schauspieler-Business ein und blieb fast 40 Jahre. Seine jüngste Rolle hatte er in der Netflix-Serie „You“. Dort spielte er den Buchhändler Ivan Mooney, der eine Schlüsselrolle in Joe Goldberg’s (Penn Badgley) Vergangenheit nimmt. Die dritte Staffel von „You“ ist bereits in Planung – ob Mark dort eingeplant war, ist unklar.

Madonna trauert auf Instagram

Die Stars trauern um den plötzlichen Verlust, denn Mark war offiziell nicht erkrankt gewesen. Madonna selbst postete auf Instagram einen Trauerpost und drückt ihr Mitgefühl aus. Und auch zahlreiche andere Stars bekundeten ihr Beileid in den sozialen Netzwerken.

Mark Blum war über mehrere Jahr für die Theatergruppe „Playwrights Horizons“ tätig. „Mit Liebe und schweren Herzens ehrt Playwrights Horizons Mark Blum, einen lieben langjährigen Freund und vollkommenen Künstler, der diese Woche verstorben ist. Danke, Mark, für alles was du für unser Theater getan hast, für alle Theater und für das Publikum auf der ganzen Welt. Wir werden dich vermissen“, schrieben seine Theater-Kollegen beim Kurznachrichtendienst Twitter. Mark Blum war seit 2005 mit der Schauspielerin Janet Zarish verheiratet.