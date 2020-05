Tobias Wegener: Er will keine Promi-Freundin mehr!

Bereits im Oktober 2018 war Schluss zwischen Janine Pink und Tobias Wegener! Seitdem ist er Single – aber wie muss seine Freundin für ihn sein? Der 27-Jährige erzählt nun: Seine Zukünftige sollte nicht in er Öffentlichkeit stehen!

Tobias Wegener will keine Freundin mehr, welche in der Öffentlichkeit steht. Der „Promis unter Palmen“-Kandidat ist seit dem Liebes-Aus mit Janine Pink in keiner Beziehung mehr gewesen. Dabei müsste das der hotte 27-Jährige gar nicht sein. Die ein oder andere Influencerin hat mit Sicherheit schon ein Auge auf Tobi geworfen – der will aber aktuell niemanden und wenn, dann keine Dame aus der Promi-Welt!

Tobi will erstmal lieber Single bleiben

Im Promiflash-Interview stellte Tobi vor allem eines klar – die Frauenwelt muss jetzt ganz stark sein: „Ich habe jetzt auch einfach mal auch so für mich gedacht, dass ich jetzt auch einfach Zeit für mich nehme und mich einfach auf die Sachen fokussiere, die ich auch vorhabe.“ Uff, das heißt erstmal wohl keine Chancen, Ladys. Für Tobi stehen er und seine Karriere an erster Stelle. Aktuell möchte er keine Dates und eine Beziehung!

Seine Zukünftige soll nicht Teil der Promi-Welt sein

Und wenn es eine Herzensdame bei dem „Promi Big Brother“-Kandidaten schaffen möchte, sollte sie lieber nicht in der Öffentlichkeit stehen! „Das ist für mich kein Thema mehr. Ich bin sowieso ein Typ, ich möchte das auch gar nicht, dass ich eine Freundin habe oder mit einer Frau zu tun habe, die in der Öffentlichkeit steht. Das kriegen einfach zu viele Menschen mit.“ Auch Instagram sieht er kritisch: „Von mir aus braucht meine Zukünftige auch kein Instagram haben“. Das sind klare Ansagen vom eigentlich sehr zurückhaltenden Tobi! Die große Aussprache von „Promis unter Palmen“ zeigt SAT.1 übrigens am Mittwoch um 22:20 Uhr.