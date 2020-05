Schock-Geständnis von Loren Gray: Der TikTok-Star verriet traurige Details aus ihrer Vergangenheit! Die Influencerin hat einen emotionalen Clip von sich hochgeladen und erzählt, dass sie mit 12 Jahren sexuell missbraucht wurde. Lange gab sie sich die Schuld dafür.

Loren Gray ist die zweiterfolgreichste TikTokerin weltweit. Mit 43 Millionen Abonnenten und 19,2 Millionen Follower auf Instagram gehört sie zu den ganz großen Social-Media-Stars – und das gerade mal mit 18 Jahren! Loren ist bekannt für ihre Tanz-Videos, Comedy-Videos und coolen Challenges. Und nicht nur das: Loren ist sogar Sängerin! Als sie gerade 16 Jahre alt war, unterschreibt sie ihren ersten Vertrag bei einem Plattenlabel.

Mit 12 Jahren wurde sie Opfer einer Misshandlung

Auf ihrem TikTok-Account veröffentlichte die 18-Jährige in den vergangen Tagen ein sehr emotionales Video. „Ich möchte euch meine richtige Geschichte erzählen“, fängt Loren an. „Das bin ich vor fünf Jahren, kurz vor meinem 13. Geburtstag. Zu dieser Zeit wurde meine Unschuld im Keller von jemanden, dem ich vertraute, gestohlen“, erzählt sie weiter. Damals sprach sie nur mit ihrer besten Freundin über diesen traumatischen Vorfall – erst zwei Monate später offenbarte sie es ihren Eltern. „Ich habe mich schmutzig, hoffnungslos, gebrochen und wertlos gefühlt. Ich war verwirrt und beängstigt. Ich dachte es wäre meine Schuld“, so Loren Gray.

Sie gab sich die Schuld an dem Missbrauch

Sie konnte lange nicht gegen ihre Schuldgefühle ankämpfen – sie habe sogar geglaubt, die grausame Tat verdient zu haben. „Ich bin jetzt 18 und habe realisiert, dass meine Vergangenheit mich nicht definiert. Es war niemals meine Schuld und ich habe es niemals verdient.“ Mit diesem Video möchte sie aber keinesfalls Mitleid bekommen. Loren Gray möchte anderen Betroffenen Mut zusprechen. „Das ist ein Licht am Ende des Tunnels und wenn meine Geschichte auch nur einer Person helfen kann, dann ist es eine Geschichte, die es sich lohnt zu erzählen“.