Stranger Things: 7 spannende Fakten zur Serie

„Stranger Things“ hat im Sturm die Netflix-Charts erklommen und das zurecht! Seit 2016 sind Millionen Fans von der Serie fasziniert und nächstes Jahr soll es in die vierte und letzte Runde gehen. Genügend Zeit, um geheime Fakten rund um den Netflix-Klassiker abzuchecken!

Die Netflix-Serie „Stranger Things“ gehört zu den international erfolgreichsten Serien. Die Geschichte um Eleven wurde in den vergangenen drei Jahren sogar mit verschiedensten Preisen ausgezeichnet. Darunter der „MTV Movie & TV Award“ und der „Teen Choice Award“. Mit jeder Staffel wird es noch verrückter und die Fans warten gespannt auf den vierten Teil. Die Dreharbeiten haben dazu bereits im Januar begonnen – es kann sich also nur um gefühlte Jahre handeln, bis wir neues von Elfi, Mike & Co sehen. Bis dahin gibt es für dich die spannendsten Fakten rund um „Stranger Things“!

Wusstest du das schon über „Stranger Things“?