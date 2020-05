Sind Lisa und Lena bald wieder Platz 1 auf TikTok?

Lisa und Lena gaben vor zwei Wochen ihr Comeback auf TikTok bekannt – schon sieht man sie an der Spitze! Charli D’Amelio ist derzeit die Nummer eins in der App. Wird sie nun von Lisa und Lena eingeholt?

Sind die beiden Zwillinge Lisa und Lena bald wieder zurück auf Platz eins auf TikTok? Seit einigen Tagen sind sie zurück auf der Plattform und haben in dieser kurzen Zeit bereits über sechs Millionen Follower bekommen! Ein klares Zeichen von den Fans, dass ihre Rückkehr längst überfällig war. Mit fast 60 Millionen Follower ist Charli D’Amelio die aktuelle Nummer eins. Muss sie nun aber um ihren Platz bangen?

Lisa und Lena bald an der Spitze?

Nach ihrer einjährigen Pause sind Lisa und Lena zurück auf ihrer Lieblingsplattform TikTok und schlagen alle Rekorde. Die Twins haben ihren Account mit über 30 Millionen Follower gelöscht- doch die scheinen sie sehr schnell wieder zu bekommen. Innerhalb von zwei Wochen abonnierten die zwei 17-Jährigen mehr als sieben Millionen Menschen. Absoluter Rekord!

Die beiden machten keinen Wettbewerb daraus machen

Aktuell ist die US-Amerikanerin Charli D’Amelio mit 58 Millionen Abonnenten auf Platz eins auf TikTok – das könnte sich aber bald ändern! Die beiden sehen das aber ganz gelassen und möchten daraus keinen Wettkampf machen. „Hey, wir sind hier um Spaß zu haben und nicht um einen Wettkampf auszutragen, also macht bitte keinen draußen. Wir mögen Charli D’Amelio und sind verliebt in ihre Art zu tanzen“, posteten die Twins auf ihrem Account. In dem Video tanzen sie im Duett mit Charli.