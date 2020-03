Coronavirus: Sind Dates noch erlaubt?

Das Coronavirus hält uns weiter in Atem. Die Regierung hat nun weitere Maßnahmen beschlossen. Mit der aktuellen Kontaktsperre stellt sich die essenzielle Frage aller Singles: Darf ich noch Dates haben?

Es sind schwere Zeiten: 1,5 Meter Sicherheitsabstand, nur die nötigsten Kontakte und dazu sind alle Freizeitmöglichkeiten closed. Partys sind derzeit auch nicht mehr erlaubt. Doch wie sieht es eigentlich mit Dates aus? Darf ich mich über Tinde noch mit jemanden treffen oder ist das ein No-Go?

Kontaktsperre gilt in ganz Deutschland

Grundsätzlich gilt die Kontaktsperre für ganz Deutschland und die ist in Zeiten von Corona auch nicht ohne Grund in Kraft getreten. Nachdem letzte Woche den Warnschuss einige nicht ganz verstanden haben, trotzdem Sonne tanken waren oder zu Homepartys gegangen sind, hat unsere Regierung entschieden, dem entgegen zu wirken. Aktuell wird es bestraft, wenn du ohne triftigen Grund rausgehst und dich deinen Freunden zum trinken triffst. Das heißt nicht, dass du keine Sozialkontakte mehr haben darfst!

Dates sind erlaubt

Du darfst dich weiterhin mit Leuten treffen – auch mit Dates, das aber nur zu zweit. Und der Sicherheitsabstand? Musst du jetzt 1,5 Meter zwischen dir und deinem Date lassen? Nein, absolut nicht. Haltet beide, wenn ihr euch trefft, einfach zu anderen so viel Abstand und alles ist sicher! Ihr dürft euch berühren, küssen und auch mehr.

Achtet auf eure Gesundheit

Und most important: Wenn du dich krank fühlst oder in einem Risikogebiet warst, bleib bitte zu Hause. Bei Besuch in einem Risikogebiet wird sowieso für 14 Tage Quarantäne verordnet, aber solltest du dich auch „nur“ erkältet fühlen, tue dir und deinem Date den Gefallen und chill zu Hause allein im Bett. Frag auch vorher nach, ob er oder sie sich gerade kränklich fühlt – daran ist nichts verkehrt! Solltet ihr euch beide gesund fühlen, dann steht euch nichts im Weg. Wenn du aber dennoch ein ungutes Gefühl hast, solltest du das Date definitiv absagen. Schon gelesen? Coronavirus: Was bedeutet eine Kontaktsperre?