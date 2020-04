Simone Kowalksi: Sie bereut ihre GNTM-Zeit!

Simone Kowalski packt ordentlich aus. Sie kann GNTM nicht mehr sehen und bereute eine Zeit lange sogar ihre Teilnahme bei GNTM!

Es war ein überraschendes Comeback der GNTM-Siegerin 2019: Nach langer Stille um Simone lies sie die Hüllen fallen – buchstäblich. In der neuen Ausgabe des Playboy war die „Germanys Next Topmodel“-Kandidatin auf dem Cover abgelichtet. Im dazugehörigen Interview erzählt die 22-jährige von ihrer GNTM-Zeit.

Simi weiß nicht wer in der aktuellen Staffel dabei ist

„Ich kann mir GNTM bis heute nicht anschauen“, sagte Simi im Playboy-Interview. Die Wahl-Berlinerin hat ordentlich die Bombe platzen lassen: Sie weiß nicht mal, welche Kandidatinnen in der neuen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ ihr Glück versuchen! Doch was hat sie an der Castingshow gestört? „Ich würde sagen, dass jede Zweite nicht in der Lage ist, mit dem Druck umzugehen. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich das durchgestanden habe. Ich finde nicht, dass das eine Produktion so zulassen sollte. Dass man es als Unterhalt wahrnimmt, wie Menschen einander heruntermachen , finde ich unmöglich.“

Sie bereute ihre Zeit bei „Germany’s Next Topmodel“

Für Simi war die Zeit bei GNTM eine Herausforderung. „Ich hab es eine Zeit lang bereut, weil viele Gerüchte über mich in den Medien zu hören waren.“ Welche Gerüchte sie damit jetzt genau meint, sagte sie nicht. Aber Simi scheint mittlerweile mit ihrem Groll abgeschlossen zu haben. „Letzten Endes bereue ich es nicht, da ich nur dich diese Erfahrung der Mensch wurde, der ich heute bin.“

Cool mit Model-Mama Heidi

Auch mit Heidi ist die Wahl-Berlinerin nicht im Streit, ganz im Gegenteil: „Ich bin ihr sehr dankbar für alles. Ohne sie wäre ich nicht an dieser Stelle im Leben. […] Sie war für mich wie eine gute Freundin.“ Ob Simi mit anderen Kandidatinnen noch im Kontakt steht oder eher Distanz zu ihren ehemaligen Mitsreiterinnen nimmt, verriet sie nicht.