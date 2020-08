Selena Gomez: Überraschendes Serien-Comeback!

Selena Gomez ist zurück! Zusammen mit Steve Martin dreht die Amerikanerin eine neue Comedyserie. Immer wieder sah man sie ab und zu auf den Kinoleinwänden. Doch seit mehr als neun Jahren wirkte sie in keiner Serie mehr mit – mit „Only Murders in the Building“ feiert sie ihr großes Comeback!

Die 28-Jährige hat 2007 ihren großen Durchbruch mit der Serie „Die Zauberer vom Waverly Place“ gefeiert und war in dieser sogar fünf weitere Jahre zu sehen. Bis 2011 konnte man sie regelmäßig bei verschiedenen Disney-Serien bestaunen, doch seither ist Funkstille. Sie hatte in den vergangenen Jahren immer wieder verschiedene Rollen als Synchronsprecherin und als Schauspielerin für Filme. Die Serien hat Selena aber größtenteils vermieden.

Die Karriere von Selena Gomez

Schon Anfang der 2000er konnte man Selena als Kind in der Serie „Barney und seine Freunde“ sehen. Schon bald wurde Disney auf sie aufmerksam und so war sie für die nächsten fünf Jahre immer wieder auf dem hauseigenen Channel zu bestaunen. 2009 brachte sie dann ihre erstes Studioalbum „Kiss & Tell“ heraus – in den letzten Jahren ist Selena immer berühmter mit ihrer Musik geworden. So waren die letzten drei Alben in Amerika auf Platz eins der Charts!

Sie ist in einer neuer Serie zu sehen

Der US-amerikanische Streamingdienst Hulu gab bekannt, dass Selena in der Serie „Only Murders in the Building“ mitwirken wird. Comedian Steve Martin und John Hoffman haben den neuen Streifen geschrieben – die Serie geht unter anderem um „True Crime“. Das Genre geht um echte Verbrechen, und da haben die drei Hauptcharaktere einen gemeinsame Leidenschaft. Und über genau die lernen sie sich kenn – wahrscheinlich werden sie im Verlaufe der Serie sogar Verbrechen zusammen erleben! Schon gelesen? 15 spannende Fakten über Selena Gomez