Dounia Slimani: Die Influencerin hat Krebs!

Dounia Slimani ist eine erfolgreiche YouTuberin und Influencerin. Letztens hatte die Schwester von Sami Slimani einen Autounfall – bei einer Operationen bekam sie dann eine schockierende Diagnose!

Es ist wohl einer der schlimmsten Diagnosen, die man sich vorstellen kann. Krebs gehört immer noch zu den schwer heilbaren Krankheiten auf der Welt. Wie tief der Schock wohl sitzt, wenn man wegen einer Autounfall-OP dann die Diagnose bekommt?

Erst letztens hatte sie Geburtstag

Dounia feierte erst letztens in Dubai zusammen mit ihrem Bruder Sami Slimani ihren 35. Geburtstag. Kurz darauf kam die Diagnose Krebs. Ende letzten Jahres hatte die Influencerin einen Autounfall und musste deswegen Ende Februar operiert werden. Die Ärzte bemerkten bei der OP eine Auffälligkeit in Dounia Brus – einige Tage später wurde ihr mitgeteilt, dass sie an Krebs erkrankt ist.

Autounfall ist das Beste was ihr passieren konnte

In einem YouTube-Video erzählt die 35-Jährige: „Es hat sich herausgestellt, dass mein Autounfall das Beste ist, was mir in meinem Leben je passiert ist. Wahrscheinlich hat es mich vor dem Tod bewahrt.“ Der Schock saß tief für die Mama von Sohn Mikael, dennoch lässt sie nicht den Mut nehmen und sagt dem Krebs den Kampf an. „Ich werde diesen Kampf antreten und ich werde ihn gewinnen.“ Auch auf Instagram zeigt sie sich optimistisch und schreibt: „Ich tanze von nun an nur in Freude, der Sonne entgegen, mit voller Stärke, Liebe und mit all meinen Visionen meines Leben voller Gesundheit“. KUKKSI hofft nur das Beste und wünscht Dounia und ihrer Familie alles Glück und Stärke der Welt!