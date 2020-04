Staffel-Finale! So geht es bei Riverdale weiter

„Riverdale“ geht auf das Staffel-Finale zu: Am 16. April geht die Netflix-Serie in die nächste Folge. Camila Mendes hat in ihrer Instagram-Story einige Details verraten, wie es weitergeht.

Der Schock saß tief, als Mitte März die Produktion von Riverdale eingestellt wurde. Die Fans mussten gerade in den schwierigen Coronazeiten auf ihre Lieblingsserie auf Netflix verzichten. Nun gibt es aber Entwarnung: Das Staffel-Finale der vierten Staffel wird mit etwas Verspätung am 16. April gezeigt.

Achtung, Spoiler!

Camila Mendes (alias Veronica Lodge) verrät in ihrer Instagram-Story einige Spoiler! Der „Riverdale“-Star postet einige Screenshots der neuen Folge und schrieb kurz was in der jeweiligen Szene passiert. „Archie wird ein paar Worte singen; Betty schaut auf etwas zurück – und mit etwas meine ich Jughead; Veronica rebelliert während sie singt und tanzt; Cheryl und Toni liefern uns den köstlichen ‚Choni‘-Kontent; Kevin und beinahe die ganze Schule kommen in den blonden ‚Hedwig‘-Perücken zur Schule, um für das Musical zu demonstrieren und Veronica ist traurig wegen ihrer Probleme mit ihrem Vater“, schrieb sie.

So könnte es nach der Staffel weitergehen

Apropos „so geht es weiter“: Das US-amerikanische TV-Portal TV Line berichtet von möglichen Zeitsprüngen bei einer etablierten Serie. „Die Produzenten einer etablierten Serie spielen mit dem Gedanken, die aktuelle Staffel mit einer massiven Verschiebung der Zeitlinie zu beenden“. Unklar ist, ob „Riverdale“ damit gemeint ist, aber es wäre auf jeden Fall möglich! Denn so könnte man die Zeit im Studium überspringen und direkt mit der Handlung in „Riverdale“ weitermachen. Fraglich ist nur, ob die Charaktere sich dann nicht zu sehr verändert haben.