Promis unter Palmen: Die besten Sprüche von Claudia Obert

Claudia Obert polarisiert heftig bei „Promis unter Palmen“ – nicht nur wegen ihres Alkoholkonsums, sondern auch wegen ihrer schlagfertigen Sprüche. KUKKSI hat doie besten davon zusammengefasst!

Sie ist die Queen des Schampus: Claudia Obert hat definitiv nie zu wenig getrunken. Aktuell sieht man die Modeschöpferin in der SAT.1-Show „Promis unter Palmen“ auf SAT.1 – natürlich wie gewohnt mit mindesten einem Glas Schampus in der Hand. Claudia hat grundsätzlich immer einen mitlaufen und immer einen guten Spruch parat.

Die krassesten Trinksprüche von Claudia

„Life is a Party! And no Campari – no Party!“

„Nüchtern halt ich das hier nicht aus! No dope, no hope!“

„Hat schon jemals eine große Geschichte angefangen mit den Worten: Wir tranken einen Tee?“

„Einmal im Jahr muss ich ein alkoholfreier Tag machen.“

Und damit nicht genug: Claudia hat neben ihrer Leidenschaft zur „französischen Limonade“ noch sehr viel Gefallen an Geld gefunden. Sowohl ausgegeben, als auch eingenommen. Aber bitte immer mit Kreditkarte!

„Das einzige was ich brauche ist eine gut gefüllte Kreditkarte! Weil ich eben so gerne reise.“

„Geld kommt, Geld geht! Geld ist Liquidität! Darauf trink ich einen.“

„Ich möchte gesund sein. Dann immer ne volle Kasse. Die Kasse muss klingeln!“

Das sagt Claudia Obert über sich selbst

Was hält Claudia selbst eigentlich von ihren Sprüchen? Sind die ihr nicht peinlich? In einem Interview mit red! prahlt die 58-jährige: „Ich hab in meinem ganzen Leben noch nie irgendwas peinliches gemacht. Ich hab auch keinen Ruf zu verteidigen. Meinen guten Ruf: Den hab ich schon lange an irgendeinen Nagel gehängt! […] Ich will ja jetzt nichts sagen, aber Peinlichkeiten und guter Ruf – das ist ein bisschen was für Kleinbürgertum“

Weiterhin verrät Claudia Obert, woher eigentlich ihre alkoholische Affinität kommt: „Meine Oma hat mit drei Jahren mit mir Schnaps gebrannt.[…] Wenn mir irgendwas weh tat, hat sie mich mit Schnaps eingerieben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mich meine Mutter gestillt hat, aber an Schnaps und Wein kann ich mich gut erinnern.“ Die nächste Folge von „Promis unter Palmen“ zeigt SAT.1 am Mittwoch um 20:15 Uhr.