Promis unter Palmen: Désirée Nick kommt zurück!

Désirée Nick ist zurück! In der „Promis unter Palmen“-Villa ist ein Teilnehmer freiwillig gegangen – nun zieht La Nick nach und wird dort wohl wieder für ziemlich viel Zoff sorgen.

Es war ein Schock für die „Promis unter Palme“-Zuschauer: Vor zwei Wochen wurde Désirée Nick einstimmig aus der thailändischen Villa raus gewählt – viele Zuschauer waren traurig darüber. Doch das müssen sie nicht länger sein, denn: SAT.1 kündigte in einem kurzen Trailer nun die Rückkehr der Kabarettistin an!

Bastian Yotta ist wenig begeistert

Mit den Worten „Dann könne wir ja da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Hier kommt eure kleine Zuckerfee!“, klopft La Nick freudig an der Tür. Ihre Mitstreiter freut dies eher weniger – Bastian Yotta wird von La Nick direkt zur Rede gestellt: „Ich bin froh, dass ich nochmal die Gelegenheit habe, mit dir zu sprechen. Ich bin zwei Jahre vor der Rente und ich habe mehr Pfeffer im Arsch und im kleinen Fingernagel, als du mit Mitte Zwanzig.“

Carina jetzt in ihrerSchusslinie

Aber nicht nur Bastian Yotta bekommt sein Fett weg – auch Carina Spack wird von Désirée Nick nicht verschont: „Du lebst doch von deinen Hupen, da kannst du auch ohne BH gehen. Mehr ist da nicht. (…) Ich wünschte, du hättest nur ein Fünkchen von dem, was du an Hupen zu viel hast, an Humor und an Herzensbildung. Das ist ein großes Ungleichgewicht. Da musst du aufpassen, dass du nicht bald auf die die Schnauze fällst.“

Ein Teilnehmer verließ freiwillig die Villa

Warum wurde Désirée Nick aber nun wieder in die „Promis unter Palmen“-Villa zurück geholt? Sat.1 gab bekannt, dass ein Teilnehmer die Villa freiwillig verlassen hat und nun jemand nachziehen muss. Doch wer das wohl sein wird? SAT.1 zeigt die neue Folge von „Promis unter Palmen“ am Mittwoch um 20:15 Uhr.