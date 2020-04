Promis unter Palmen: Désirée Nick geht auf Matthias Mangiapane los!

Seit der letzten „Promis unter Palmen“-Show ist Désirée Nick raus. „La Nick“ zieht jetzt ordentlich über ihren Ex-Kontrahenten Matthias Mangiapane her.

Désirée Nick und Matthias Mangiapane sind seit Jahren gute Freunde – seit ihrer Teilnahme in“Promis unter Palmen“ hat sich das jedoch geändert. Matthias hat nämlich bei einer Abstimmung gegen die Diva gestimmt! Davor war zwischen den beiden alles paletti – bis zu dem Moment. Nun teilt die TV-Ikone ordentlich gegen Matthias aus.

Désirée Nick vs. Matthias Mangiapane

Im Bild-Interview redet Désirée Nick offen über den Mann, der in ihren Augen „die Schlangebrut von Harald Glööckler“ ist. Gewohnt bissig und schlagfertig zieht sie über Matthias her: „Seine herausragendes Eigenschaften sind Eitelkeit, Durchtriebenheit, Pressegeilheit. Ein Fähnchen im Wind. Ein Opputurnist zu 150 Prozent.“ Die Freundschaft ist offiziell beendet – das steht wohl fest. „Matthias hat ganz klar unsere Freundschaft verspielt. Er hat die Seiten schneller gewechselt, als man das Wort ‚Ratte‘ rufen kann.“ Ziemlich harte Worte von der Reality-TV-Darstellerin, die früher mal als Lehrerin tätig war.

So reagiert Matthias Mangiapane

Und was sagt Matthias Mangiapane dazu? „Ich habe mich mit allen gut verstanden und das ist natürlich dieses Mal auch definitiv zum Vorschein getreten, denn umsonst hat nicht jeder dafür gesprochen, dass ich in der Villa bleiben darf und Désirée gehen musste“, erzählte der ehemalige Dschungelcamper gegenüber Promiflash. Und auch, wenn Désirée Nick gehen musste – im Paradies wird es ganz sicher nicht langweilig. Denn Claudia Obert wird wohl weiter für Stimmung sorgen und Matthias Mangiapane ordentlich auf die Palme bringen… Die nächste Folge von „Promis unter Palmen“ zeigt SAT.1 am Mittwoch um 20:15 Uhr.