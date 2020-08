Promi Big Brother 2020: Muss Senay Gueler gehen?

Senay Gueler macht sich keine Freunde im Camp. Der 44-Jährige ist bei „Promi Big Brother“ primär wegen des Geldes und nicht wegen der Erfahrung. Hat der Szene-DJ überhaupt Lust auf die Show? Aktuell lässt er ganz schön den Miesepeter raushängen und geht sogar Jasmin Tawil an!

Alle Kandidaten sind Freitag in den Märchenwald eingezogen – doch wer wird Montagabend das „Promi Big Brother“-Haus schon wieder verlassen? Gestern war der erste große Streit zwischen Ex-GZSZ-Schauspielerin Jasmin Tawil und Senay Gueler! Der DJ blafft die 38-Jährige an, weil sie ihn unbedingt mit zur Gruppe nehmen möchte. Doch Senay macht dicht und kapselt sich komplett von den anderen ab: Wird er bald freiwillig das Camp verlassen?

Jasmin geht Senay Gueler auf den Keks

Bereits am ersten Tag geriet Senay mit Blondine Emmy aneinander – diesmal trifft es Jasmin: „Ich möchte mich mit niemandem unterhalten. Deswegen ziehe ich mich zurück. Ich muss mich nicht mit jedem verstehen. Ich bin in einem Alter, wo ich mir aussuchen kann, wen ich mag. Warum willst du mich jetzt rüberholen? Im Moment gehst du mir auf den Keks. Hör auf, andere Leute so positiv zu sehen“, so der DJ zu Jasmin. Ob der Ausraster mit dem mangelnden Nikotin zu tun hat? Er gibt im Märchenwald zu, dass er durch die fehlenden Zigaretten besonders gereizt ist.

Wird er das Haus verlassen?

Sollte Senay Gueler wirklich den Container verlassen, wird Claudia Obert seine Nachfolgerin in der Show. In der „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ erklärt die Ex-„Promis unter Palmen“-Kandidatin: „Wenn er freiwillig geht, komme ich rein. Ich bin ja Ersatzkandidatin“. Kurz nach Start der Staffel macht Promiflash eine Umfrage, wo Senay bei den Zuschauern auf dem vorletzten Platz liegt! Wird er dennoch durchhalten? SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ ab dem 07. August 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zu „Promi Big Brother“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.