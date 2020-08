Promi Big Brother 2020: Der Streit zwischen Katy und Simone eskaliert!

Simone ist von Katy genervt! Die Ex-Spielerfrau fühlt sich von Katy Bähm respektlos behandelt und glaubt die Dragqueen wüsste alles besser. Die Bewohner des Märchenwaldes mussten sogar die beiden trennen! Am Ende haben sich zwei Lager gebildet und es kam im Verlaufe des Sendung immer wieder zu Streitigkeiten.

Während die Bewohner des Märchenschlosses sich nicht mehr an dem Luxus ergötzen könnten, liegen die Nerven im Märchenwald komplett blank. Immer wieder gibt es Streitigkeiten – diesmal geraten Katy Bähm und Simone Mecky-Ballack aneinander! Simone fühlt sich von der Dragqueen respektlos behandelt, während Katy einfach nur einen nett gemeinten Ratschlag geben wollte.

Katy Bähm wollte eigentlich nur helfen

Alles beginnt damit, dass die Ex-Spielerfrau Feuer machen möchte. Katy sieht da aber definitiv Verbesserungsbedarf und weist Simone hin: „Das musst du ein bisschen lockern“. Die Brünette reagiert darauf aber extrem genervt und antwortet pampig: „Jeden Tag mach ich zu Hause Feuer. Ich weiß, wie man Feuer macht. Ich habe keinen Bock mehr. Feierabend“ Der Streit eskaliert komplett. Katy versteht nicht, wieso Simone jetzt so gegen die Decke geht: „Nix Feierabend, so kannst du nicht mit uns umgehen, wir sind nicht deine Kinder, Madame.“

Simone Mecky-Ballack teilt gegen Katy aus

Gar keine gute Idee von der Dragqueen Simone so zu nennen, denn diese warnt sie, sie noch einmal so zu nennen! „Pass auf, mein lieber Freund! Sag noch einmal Madame zu mir.“ Die Bewohner mussten sogar zwischen die beiden gehen, damit sie nicht aufeinander losgehen. Simone setzt sich auf ihren Schlafsack, doch Katy ist noch nicht fertig mit ihr. Die Ex-Spielerfrau teilt jetzt erst richtig aus: „Du mischst dich in alles ein und weißt alles besser, den ganzen Tag! Bei ‚Madame‘ war ich mit dir fertig.“ Ob es da nicht doch nochmal einen Konflikt geben wird? SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich um 22:15 Uhr. Mehr News zu „Promi Big Brother“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.