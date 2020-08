Promi Big Brother 2020: Alessia Herren ist schon wieder raus!

Alessia Herren war nur drei Tage bei „Promi Big Brother“! Die 18-Jährige wurde wieder sehr schnell sowohl von den Bewohnern als auch von den Zuschauern rausgewählt. Viele fanden ihre Ausdrucksweise zu krass. Selbst Ikke Hüftgold musste mal einen ernsteren Ton deswegen anschlagen!



Die Tochter von Schlagersänger Max Herren ist ins „Promi Big Brother“-Haus eingezogen – und ist auch schon wieder raus! Ganze drei Tage war Alessia Herren in der SAT.1-Show. Freitag ist sie frisch eingezogen: fröhlich und erwartungsvoll. Doch dann wurde sie von den Zuschauern auch schon direkt wieder rausgewählt. Alessia hat sich nicht gerade mit ihrer Sprachweise beliebt gemacht. Sowohl bei Zuschauern, als auch Bewohnern hieß es deswegen sehr schnell: Alessia muss wieder raus!

Deshalb wurde Alessia Herren rausgewählt

Ein Grund für der Rauswurf ist mit Sicherheit die Ausdrucksweise der 18-Jährigen. So musste Ikke Hüftgold mit ihr im Märchenwald ein ernstes Wörtchen reden: „Du hast eine Ausdrucksweise… Ich schäme mich für dich und für deinen Vater.“ Später lästert Ikke weiter im Sprechzimmer: „Alessia ist unfassbar respektlos und unerzogen. Da ist in meinen Augen 18 Jahre alles falsch gemacht worden, was man falsch machen kann!“

Das sagt sie zu Ikkes Worten

Mit web.de sprach die Brünette über die harten Worte des Freundes ihres Vaters: „Ikke ist ein Freund meines Vaters und ich nehme ihm diese Aussagen nicht übel. Er wollte mich damit ja nicht blöd anmachen, sondern dass ich aus meinen Fehlern lerne. Das finde ich nicht schlimm. Als 18-jähriges Mädchen brauche ich solche Menschen, die mir zeigen, wie der Hase läuft.“ Also alles cool zwischen ihr uns Ikke! Und wie sieht Alessia selbst ihre aufbrausende Art? Sie denkt auf jeden Fall nicht, dass sie zu temperamentvoll sei: „Nein. Ich bin so, wie ich bin und wenn ich mit gewissen Personen nicht klarkomme, dann zeige ich das auch. Aber ansonsten bin ich eigentlich ganz lieb.“ SAT.1 in der neuen Folge von „Promi Big Brother“ heute um 22:15 Uhr.