Promi Big Brother 2020: Aaron Königs bricht in Tränen aus!

Seit ein paar Tagen mischt Aaron Königs bei „Promi Big Brother“ mit und schon fließen die ersten Tränen! Bei einer Challenge mussten die Bewohner entscheiden, wer für sie besonders Fake ist. Der ehemalige „Prince Charming“-Teilnehmer bekam den ersten Platz – für ihn brach eine Welt zusammen.

Am Donnerstagabend mussten die Bewohner des Märchenwaldes die Frage beantworten, wer denn wohl meisten Fake sei. Getrennt nach Männer und Frauen musste entschieden werden – die Männer mussten die Frauen bewerten und andersrum. Die Männer entschieden sich für Emmy Russ, die das absolut gelassen nahm. Doch anders bei Aaron – denn dieser wurde auf Platz eins von den Frauen gewählt.

Spielt Aaron Königs ein falsches Spiel?

Als der 25-Jährige von seiner Wahl erfuhr, zieht er sich erstmal zurück und versucht die Entscheidung der Girls zu verarbeiten. „Ihr kennt euch schon so lange und wenn wir uns dann gegenseitig bewerten müssen. (…) Ich verstehe, dass ich da gelandet bin. Ich hätte mich da auch platziert“, erzählt Aaron Königs seiner Mitstreiterin Kathy Kelly. Diese versucht den ehemaligen „Prince Charming“-Kandidaten aufzumuntern: „Du darfst das nicht persönlich nehmen.“ Doch Aaron fällt es sehr schwer so von den anderen gesehen zu werden. Er kann diese Form von Abneigung überhaupt nicht so einfach wegstecken.

Aaron fühlt sich sehr allein

Da alle sich schon untereinander kennen ist es für den 25-Jährigen nicht so leicht den Anschluss zu finden: „Ich fühle mich einfach manchmal sehr allein. Bei 80 Prozent der Gespräche kann ich nicht mitreden. Ich bin der Außenseiter.“ Für ihn ist es absolut nicht schön kein Teil der Gruppe sein zu können: „Wenn ich eh schon so einsam bin und denke, ich finde keinen Zugang, dann fühlt sich das schon nicht so schön an.“ Doch nicht nur Aaron ist nicht ganz so beliebt bei den Bewohnern – auch Katy Bähm bekommt immer wieder Seitenhiebe. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich um 22:15 Uhr. Mehr News zu „Promi Big Brother“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.